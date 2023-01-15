الأحد 15 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء المذاكرة وعدم النسيان لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى

دعاء المذاكرة وعدم
دعاء المذاكرة وعدم النسيان لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

مع استعداد طلاب المرحلتين الأول والثاني الثانوي لخوض امتحانات الترم الأول يكثر البحث عن دعاء المذاكرة وعدم النسيان لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي كمحاولة للتسلح بالأدعية في حفظ ما درسوه وذاكروه على مدار نصف ترم.

 

دعاء المذاكرة وعدم النسيان لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي 

 

نذكر لكم في هذا التقرير عددا من الأدعية التي يمكن الدعاء بها خاصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والذين تبدأ امتحاناتهم من اليوم الأحد 15 يناير 2023 في القاهرة وعدد من المحافظات وفي أخرى تبدأ من الأسبوع المقبل.


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اللهم ربّ البريّات، خالق الأرض والسماوات، أسألك أن تنير ذاكرتي، وأن ترزقني الفهم والحفظ والعلم، وباعد بيني وبين المعاصي والسيّئات، يا حيّ يا قيوم، يا سميع الدعوات 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلًا انت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا، وافتح علينا فتحًا عظيمًا يا أكرم الأكرمين.
 

دعاء المذاكرة 

 

اللهمّ إنّي أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة.
 

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا فى الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا.
 

اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».
 

ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
 

اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. 
 

مكتوب.. دعاء لطلاب الثانوية العامة من أجل التفوق 2023

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دعاء المذاكرة وعدم النسيان 

 

اللهم إنّي أسألك أن تجعل حفظي سريعًا، وتُبارك في جهدي ووقتي، وأسألك ألّا يذهب تعبي سدًى، وأن توفقني وتُيسّر أمري.
 

اللهم ارزقني قوة الحافظة، وسرعة الحفظ، واتّقاد الذهن وعلو الطموح والهمّة.

 

اللهم أعنّي على دراستي وأرشدني لما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، وهبني سرعة الحفظ وقوّته والبركة في الوقت والقدرة على الدراسة في جميع الظروف.

دعاء المذاكرة وعدم النسيان دعاء المذاكرة الصف الأول والثاني الثانوي دعاء المذاكرة وعدم النسيان لطلاب الصف الأول الصفين الأول والثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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