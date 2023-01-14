يكثر البحث عن نماذج استرشادية للصف الثاني الثانوي 2023 مع انطلاق امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023 كي يستعد الطلاب بشكل جيد لأداء امتحاناتهم.



نماذج استرشادية للصف الثاني الثانوي 2023

نوضح لكم في التقرير التالي خطوات الوصول إلى نماذج استرشادية للصف الثاني الثانوي 2023 وجدول امتحانات الطلاب.

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إلى النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي من خلال الرابط التالي

نماذج استرشادية للصف الثاني الثانوي- الشعبة الأدبية https://moe.gov.eg/



نماذج استرشادية للصف الثاني الثانوي- الشعبة العلمية

ومن خلال هذا الرابط https://moe.gov.eg/ar/guide_models_2sec_scientific/

جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة





يوم الأحد 15 يناير 2023

اللغة العربية (عام) من 9 إلى 12

12.30 إلى 3

تطبيقات الرياضيات (علمي)

الجغرافيا (أدبي) من 12:30 إلى 3

يوم الثلاثاء 17 يناير 2023

اللغة الأجنبية الأولى (عام) من 9 إلى 12

ومن 12.30 إلى 3

الفيزياء (علمي)

يوم الأحد 22 يناير 2023

اللغة الأجنبية الثانية (عام) من 9 إلى 12:30

12.30 إلى 3

الفلسفة والمنطق (أدبي)

يوم الثلاثاء 24 يناير 2023

الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 إلى 12

12.30 إلى 3

الكيمياء (علمي)

وعلم النفس والاجتماع (أدبي)



يوم الأربعاء 25 يناير 2023

9 إلى 11.30

تاريخ (أدبي)

الأحياء (علمي)

اقرأ ايضا

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت توزيع درجات طلاب الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي الجاري 2022-2023، يتم على ترمين الترم الاول من مجموع 140 درجة والترم الثاني من 140 درجة، ليكون المجموع الكلي من 280 درجة عند اعتماد نتيجة آخر العام.

