الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«لماذا يخذل الشعر محبيه؟» على طاولة منتدى المستقبل للفكر والإبداع.. الثلاثاء

لماذا يخذل الشعر
" لماذا يخذل الشعر محبيه" 

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 17 يناير 2023 في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة كتاب “لماذا يخذل الشعر محبيه” للشاعر والكاتب محمود قرني، ويناقشه الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والمفكر نبيل عبدالفتاح، والروائي والناقد أحمد الفيتوري ويدير الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي.

وقد صدر كتاب “لماذا يخذل الشعر محبيه” عن دار “الأدهم” بالقاهرة. 

ويعد محمود قرني أحد أهم الأصوات في مسيرة الشعرية المصرية والعربية الراهنة، وقد أصدر أحد عشر ديوانا، هي: “حمامات الإنشاد”، و"خيول على قطيفة البيت"، و"هواء لشجرات العام"، و"طرق طيبة للحفاة"، و"الشيطان في حقل التوت"، و"أوقات مثالية لمحبة الأعداء"، و"قصائد الغرقى"، و"لعنات مشرقية"، و"تفضل.. هنا مبغى الشعراء"، و"ترنيمة إلى أسماء بنت عيسى الدمشقي"، ومختاراته الشعرية "خاتم فيروزي لحكيم العائلة" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، و"خارطة مضللة لمساكن الأفلاك" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلا عن عدد من الدراسات النقدية المهمة عن الشعر، من أبرزها كتابه “لماذا يخذل الشعر محبيه؟”.

ومما جاء على غلاف الكتاب" "الشعر غامض وهذه طبيعته ولو كان بسيطا، وكم من شاعر عايش خساراته بينما يرفض أن يكون جزءا من اسلة زمنة مثلما فعل هولدرلين: الذي رفض العالم الحديث كله، ومثل صعاليك العرب الذين أدمنوا حياة الاختطاف وقدموها على نمط الاستقرار النسبي الذي رسخت من وجود طرق التجارة وقوافلها وكانهم ينتصرون لـ"لانظام" لذلك فان الصعوبة اتي تثيرها أسئلتنا حول مستقبل الشعر ليست صعوبة مرتبطة بطبيعة النص أو طبيعة الغته أو ردجات تركيبه المعرفي ، لكنها صعوبه أظنها ناتجة عن الخصام الذي يتسع بين المؤسسات التى ترعى النظام في هذا العالم وبين ما بطلبه الشاعر منها .

 

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية،  وتعضيد الثقافة الوطنية. 

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على  الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

لماذا يخذل الشعر محبيه الكاتب محمود قرني الناقد الدكتور يسرى عبدالله نبيل عبدالفتاح الناقد أحمد الفيتوري الإعلامي عمرو الشامي منتدى المستقبل للفكر والإبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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