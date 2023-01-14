تحدى لجنة تحكيم «شارك تانك» بلمس العقارب وقبول عرض صاحبة شركة «سيكريت»

قدمت المشتركة شيماء محمد عبدالخالق مشروعها بعنوان "سيركيت" بالحلقة الثانية من برنامج اكتشاف المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال "شارك تانك".

وأوضحت شيماء أن مشروعها يهتم بتربية العقارب وكيفية استخراج السم واستخدام جسد العقرب الميت وتحويله لعلاج ومستحضرات تجميل، وطلبت استثمار مبلغ مليون جنيه مقابل 30% من حصة الشركة لمزرعة لتربية العقارب.

وشهدت الحلقة تحديًا ظريفًا بين لجنة تحكيم "شارك تانك" بلمس العقارب الحية، ولكن باءت بالفشل خوفًا من سم العقرب.

ورغم الانبهار بمشروع تربية العقارب إلا أن لجنة التحكيم كان لها بعض التحفظات، عبدالله سلام عرض مليون جنيه مقسمة بنصف مليون كنوع من القرض والسلف، ونصف الآخر استثمار مقابل 30% حصة من الشركة، والتي قابلتها بالقبول، كما قدم أيمن عباس لها وعدًا بالمساعدة من خلال علاقاته بالمهتمين بالأدوية.

ويساهم برنامج اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال Shark Tank، في تقديم عدد هائل من المشروعات المتميزة وخروجها للنور على شاشة التليفزيون، بجانب توفير الاستثمارات المطلوبة لأصحاب المشروعات لتنفيذها.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسمًا من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.