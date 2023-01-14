السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مظاهرة فى تل أبيب
مظاهرة فى تل أبيب

نظم الآلاف في تل أبيب والقدس وحيفا، مساء اليوم السبت، مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأفادت وكالة فرانس برس، بأن 15 ألف متظاهر وصلوا إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية احتجاجًا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في تل أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة.

تأتي المظاهرة بالتزامن مع حالة اضطراب واسعة تشهدها إسرائيل، خاصة في الساحة السياسية، حيث ارتفعت حدة الخطاب بين الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، والمعارضة بزعامة يائير لابيد، والذي كان يتولى رئاسة الحكومة السابقة.

نتنياهو: الحكومة ماضية فى تنفيذ وعودها

وقبل يومين، أكد نتنياهو أن حكومته ماضية في تنفيذ وعودها الانتخابية، مشددًا على سعيه تنفيذ عدة إصلاحات فيما يخص القضاء.

ويتولى ياريف ليفن حقيبة وزارة القضاء في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأعلن هو الآخر عن إدخال تعديلات على النظام القضائي.

txt

إلغاء الوجود.. لماذا فعّلت إسرائيل «وثيقة الاستقرار» بغزة بعد 22 عامًا؟

وقالت تقارير إسرائيلية إن الإصلاحات التي تنوي حكومة نتنياهو تطبيقها يمكن أن تحد سلطة محكمة العدل العليا في إسرائيل تجاه القرارات الحكومية، بالإضافة إلى منح الحكومة إمكانية تعيين القضاة، وعدم تعيين مستشاري الوزارات القانونيين من قبل النائب العام.

في بداية الأمر، أعلن لابيد عن معارضته، وتياره، لأية تعديلات تخص صلاحيات وزير القضاء الإسرائيلي، قائلًا: "سنخرج إلى الشوارع من أجل توصيل صوتنا".

txt

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

وحذر زعيم المعارضة الإسرائيلية من أن استمرار حكومة نتنياهو في خطواتها، سيجعلها مسئولة عن اندلاع "حرب داخلية" - بحسب وصفه- متابعًا: "حان وقت الخروج بأعداد كبيرة للتظاهر ضد حكومة نتنياهو العنصرية".

وعقد رؤساء أحزاب المعارضة، أبرزهم بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي السابق، وبينهم منصور عباس رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، اجتماعًا، أمس، لبحث ما يمكنهم فعله للعمل ضد حكومة نتنياهو.

الالاف الحكومة الاسرائيلية مظاهرة تل أبيب القدس حيفا حكومة نتنياهو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

توابع «سعر الصرف المرن».. نهاية السوق السوداء ومزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد «استيعاب الصدمة»

اللواء أشرف عطية يتحدث لـ«الدستور» عن مشروعات المبادرة الرئاسية: 21 مليار جنيه لتنفيذ ٢٣٢١ مشروعًا ضمن «حياة كريمة» فى أسوان

محافظ الإسكندرية: انتظام الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.. غدًا

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين فى الجيزة

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بعد انتقال مروان عطية للأهلى.. مرتضى منصور يتوجه للمحكمة الرياضية ويعلن رحيل أوباما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس