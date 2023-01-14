الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

نظم الآلاف في تل أبيب والقدس وحيفا، مساء اليوم السبت، مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأفادت وكالة فرانس برس، بأن 15 ألف متظاهر وصلوا إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية احتجاجًا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في تل أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة.

تأتي المظاهرة بالتزامن مع حالة اضطراب واسعة تشهدها إسرائيل، خاصة في الساحة السياسية، حيث ارتفعت حدة الخطاب بين الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، والمعارضة بزعامة يائير لابيد، والذي كان يتولى رئاسة الحكومة السابقة.

نتنياهو: الحكومة ماضية فى تنفيذ وعودها

وقبل يومين، أكد نتنياهو أن حكومته ماضية في تنفيذ وعودها الانتخابية، مشددًا على سعيه تنفيذ عدة إصلاحات فيما يخص القضاء.

ويتولى ياريف ليفن حقيبة وزارة القضاء في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأعلن هو الآخر عن إدخال تعديلات على النظام القضائي.

وقالت تقارير إسرائيلية إن الإصلاحات التي تنوي حكومة نتنياهو تطبيقها يمكن أن تحد سلطة محكمة العدل العليا في إسرائيل تجاه القرارات الحكومية، بالإضافة إلى منح الحكومة إمكانية تعيين القضاة، وعدم تعيين مستشاري الوزارات القانونيين من قبل النائب العام.

في بداية الأمر، أعلن لابيد عن معارضته، وتياره، لأية تعديلات تخص صلاحيات وزير القضاء الإسرائيلي، قائلًا: "سنخرج إلى الشوارع من أجل توصيل صوتنا".

وحذر زعيم المعارضة الإسرائيلية من أن استمرار حكومة نتنياهو في خطواتها، سيجعلها مسئولة عن اندلاع "حرب داخلية" - بحسب وصفه- متابعًا: "حان وقت الخروج بأعداد كبيرة للتظاهر ضد حكومة نتنياهو العنصرية".

وعقد رؤساء أحزاب المعارضة، أبرزهم بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي السابق، وبينهم منصور عباس رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، اجتماعًا، أمس، لبحث ما يمكنهم فعله للعمل ضد حكومة نتنياهو.