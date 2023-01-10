خطر جديد.. لماذا فعلت إسرائيل «وثيقة الاستقرار» بغزة بعد 22 عاما؟

وثيقة تم توقيعها عام 2009، كانت ذريعة إسرائيلية لمحاولة إبعاد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عن أراضى الضفة الغربية المحتلة، تم العمل بها قليلا آنذاك، لكنها عادت للواجهة مرة أخرى خلال العام الجاري.

ما هى وثيقة الاستقرار فى غزة؟

"وثيقة الاستقرار فى غزة" أو كما يطلق عليها تصريح الاستقرار، هى إقرار من المواطن الفلسطيني للسلطات الإسرائيلية بأنه يرغب في دخول قطاع غزة دون الخروج منه للأبد باتجاه الأراضي الفلسطينية أو الإسرائيلية.

كما تتيح الوثيقة لإسرائيل رفض منحه إذناً بالدخول إلى هذه المناطق، إضافة إلى ذلك تستطيع تل أبيب تعديل مكان إقامته إذا كان من سكان الضفة الغربية إلى غزة دون إشعاره، وبلا إضافة ذلك إلى البطاقة القومية.

وتشكل تلك الوثيقة خطرًا بالغًا على وضع الفسطينيين وخاصة أن الكثير منهم يوقع على تلك الوثيقة دون التحرى والدقة فى قراءتها نظرا لكونها مكتوبة بطريقة قانونية باللغة العربية، لكنها مصوغة بأسلوب مختزل جداً ويصعب على المواطن الفلسطينى البسيط حتى قراءتها وفهم معاني مضمونها والإسقاطات المرادة بها، وبمجرد التوقيع عليها يكون الشخص ملزما بالتنازل عن حق الانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

ونرصد فى التقرير التالي من خلال لقاء مع مجموعة من الخبراء الفلسطينيين خطورة تلك الوثيقة ولماذا فعلت إسرائيل الوثيقة رغم وجودها في2009؟.

الحرازين: محاولة للتلاعب فى الوضع الديمغرافى للتهويد المستمر والاستيطان المتزايد

بداية أكد الدكتور جهاد الحرازين، القيادى بحركة فتح، أن وثيقة الاستقرار أو تصريح الاستقرار الصادر عن سلطات الاحتلال يمثل انتهاكا لكافة الاعراف والقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة التى تحمى السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وخاصة المادة 47 من الاتفاقية.

وأضاف الحرازين فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه فى اطار حملات ومخططات حكومة الاحتلال والتطرف الصهيونى المتواصلة فى محاولة السيطرة على أراضى الضفة الغربية ومدنها ومحاولة التلاعب فى الوضع الديمغرافى والجغرافى للتهويد المستمر والاستيطان المتزايد تأتى هذه السياسة الإسرائيلية لتطبيقها منذ بداية العام علما بأنها عملت على تطبيقها عام 2009 ولكن شبه تضاءل العمل بها الا أنه أعيد العمل بها من جديد وبشكل متسارع وتتمثل هذه الوثيقة بإرغام الشخص الفلسطينى القادم من الضفة الغربية الى قطاع غزة للتوقيع على هذه الوثيقة والتى تكون مضللة وغير واضحة وبمجرد توقيعه على هذه الورقة يكون قد تنازل عن حقه بالعودة إلى الضفة الغربية أو حتى الزيارة أو التنقل والمرور.

وأكد، أن هذا الأمر يشكل تهديدا حقيقيا لحق من حقوق الشعب الفلسطينى بحقه فى التنقل والانتقال والتواصل ما بين الضفة والقطاع فهناك عائلات كثيرة مرتبطة ما بين الضفة والقطاع ولكن يبدو المخطط الاسرائيلى يهدف إلى ابعاد أكبر قدر من الفلسطينيين الى قطاع غزة مدعيا بأن هناك مكانهم أو دويلتهم وبأن الضفة هى أرضه وهذا الامر الذى يمثل جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب تضاف الى سجل الجرائم الاسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطينى .

وشدد على ضرورة وجود تحرك دولى فاعل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى وكافة الاتفاقيات والعهود الدولية وحماية الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة من جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته على تلك الجرائم المتلاحقة لان هذه الحقوق التى كفلتها المواثيق الدولية تنتهك بشكل يومى من قبل دولة الاحتلال.

كما أكد ضرورة تنبيه المواطنين الفلسطينيين لمثل هذا الاجراء الخطير وعدم التعاطى معه أو التوقيع على هذه الوثيقة التى تفقد الانسان اهم حقوقه وتصادر حرياته.

صافى: الوثيقة تدعم الترحيل القسري ومحظورة في القانون الدولي

من جانبه قال الدكتور ماهر صافى، المحلل السياسى الفلسطينى، إن هذه الوثيقة عبارة عن إقرار من الفلسطيني للسلطات الإسرائيلية بأنه يرغب في دخول قطاع غزة دون الخروج منه مدى الحياة بإتجاه الأراضي الفلسطينية أو الإسرائيلية، ويتيح لإسرائيل رفض منحه إذناً بالدخول إلى هذه المناطق، أضف إلى ذلك تستطيع اسرائيل تعديل مكان إقامته إذا كان من سكان الضفة الغربية إلى غزة دون إشعاره.

وأضاف صافى فى تصريحاته لـ"الدستور"، أن إسرائيل بدأت بتطبيق "وثيقة الاستقرار داخل غزة" عام 2009، لكنها توقفت عن ذلك خلال السنوات الأخيرة، لكنها عادت من جديد لهذه السياسة مرة أخرى بشكل مكثف مع بداية العام.

وأوضح صافى أن من شأن هذا الإجراء أن يحصر وجود السكان الفلسطينيين في غزة، تمهيدا لإعلان دولة فلسطينية فيها، فضلا عن أن هذه السياسة من شأنها أن تزيد الكثافة السكانية المتنامية بسرعة في قطاع غزة في ظل صغر مساحته مقارنة بعدد السكان المتزايد.

وأكد أن تلك الوثيقة تعد ايضا شكلا من أشكال الترحيل القسري، وهي محظورة في القانون الدولي ومعاهدة جنيف وكافة القوانين الدولية.

عاطف المصرى: يجب وجود تحرك فوري وعاجل لحماية الشعب الفلسطيني

فيما أكد عاطف المصرى، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر فى قطاع غزة، أن وثيقة الاستقرار هى إبعاد قسري وخطة إسرائيلية لحصر الوجود الفلسطيني في غزة.

وقال المصرى فى تصريحات لـ"الدستور"، إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإرغام سكانًا من الضفة الغربية مقيمين في قطاع غزة وراغبين في التنقل من حاجز إيرز على التوقيع على وثيقة للتنازل على حق الاستقرار في الضفة الغربية تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة، ويرقى إلى جريمة حرب.

وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وكل أحرار العالم بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاجراءات العنصرية، لما لها من تبعات وآثار خطيرة.

الرقب: يجب توعية الشعب الفلسطيني بخطورة الوثيقة

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، أن وثيقة الاستقرار في قطاع غزة هى وثيقة اعتمدها الاحتلال في عام 2009، و لكن أخفتها لاحقا، مشيرا إلى أن الوثيقة مكتوبة بطريقة قانونية محكمة و مكتوبة في ورقة واحدة باللغة العربية، وتهدف لتخفيف الضغط الديموغرافي في الضفة الغربية و كل من يدخل قطاع غزة يوقع على هذه الوثيقة والتي تكون بمثابة الموافقة على تغيير عنوان إقامته من الضفة الى قطاع غزة و حتى لو كان قادما لزيارة، وقد يقع الكثير من القادمون الى قطاع غزة نتيجة السرعة في خطأ التوقيع على هذه الوثيقة دون قراءتها بتروي.

وأضاف الرقب فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاحتلال الإسرائيلى يهدف أيضا لتثبيت قطاع غزة كمقر للكيانية أو الدولة الفلسطينية و تثبيت أو استقرار كل من يدخلها دون السماح له بالعودة الضفة الغربية إلا بموافقة من الجيش الاسرائيلي لدخول الضفة الغربية كزائر وليس مستقر .

ولفت الرقب إلى أنه قد ينطبق هذا الإجراء مستقبلا على فرض هذا الإجراء على فلسطيني عام 1948.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الحالية تستغل هذه الوثيقة لتحقيق هدفها الابعد وهو إفراغ الضفة الغربية قدر المستطاع من الفلسطينيين و إزاحة عدد كبير من الشعب الفلسطيني من الضفة الى قطاع غزة.

وشدد الرقب، على أن هذا الإجراء غير قانوني، مطالبا بضرورة توعية الشعب الفلسطيني لخطورة هذه الوثيقة ورفض التوقيع عليها.

أبو ظريفة: إسرائيل تريد إبعاد غزة عن المشروع الوطنى

وفى السياق، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقرطية الفلسطينية،إن تفعيل إسرائيل لهذه الوثيقة يندرج فى اطار ابقاء قطاع غزة معزول عن مشروع المواجهة مع دول الاحتلال انسجاما مع حالة النهوض فى الضفة الغربية، لافتا إلى أن إسرائيل أرادت من تفعيل هذه الوثيقة إبقاء غزة بحالة من الهدوء وعدم انزلاق قطاع غزة نحو القيام بأى فعل تعتبره إسرائيل معادى لها ويعيد حالة التوتر بين غزة وإسرائيل.

وأضاف أبو ظريفة فى تصريحاته لـ"الدستور"، أن إسرائيل أرادت من خلال تلك الخطوة أن تبقى غزة معزولة على الرغم من التأكيد أن هناك وحدة فى الأرض والأهداف ووحدة فى النضال وعلى الرغم من محاولة الاحتلال فى تقسيم الجغرافيا الفلسطينية أرادت إسرائيل أن تشطب هذا المبدأ وتبقى غزة بعيدة كل البعد على أن تكون جزء من المشروع الوطنى الفلسطينى وبذلك إسرائيل تكون قد حافظت على حالة الانقسام الفلسطينى كما أنها تمنع من قيام دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعودة اللاجئين.

ثائر نوفل: وثيقة الاستقرار اعادتها حكومة نتنياهو المتطرفة

من جانبه، قال الكاتب الصحفي الفلسطينى وعضو نقابة الصحفيين ثائر نوفل أبو عطيوي، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي طبقت الوثيقة داخل قطاع غزة في العام 2009، لكنها توقفت عن تطبيق خطتها في السنوات الأخيرة، وعادت في مطلع هذا العام بتطبيقها وتفعيلها من جديد، وحسب احصائيات المراكز الحقوقية فرضت سلطات الاحتلال على ما يقارب من 80 فلسطينياً، توقيع وثيقة الاستقرار في غزة.

وأوضح أبو عطيوى، أن أسباب تفعيل حكومة الاحتلال وثيقة الاستقرار في غزة من جديد تعود لأهداف ديموغرافية وعملية ممنهجة لحصار الفلسطينيين والتنكيل بهم، لأن الوثيقة تعتبر ترحيل قسري وتهجير وطرد بشكل غير مباشر للفلسطينيين من مناطق سكناهم الحالية، الأمر المنافي جملةً وتفصيلًا لمعاهدة جنيف الرابعة.

وأشار إلى أنه من أحد الأسباب الموضوعية والهامة لتفعيل وثيقة الاستقرار في قطاع غزة هذا العام بعد مضي أعوام على وجودها نشأة الحكومة الاسرائيلية اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو ووزير أمنها القومي المتطرف ايتمار بن غفير، وفرض سلطته على أغلب مقاليد الحكم والتحكم في دولة الاحتلال لأنه بات من الواضح أن حكومة الاحتلال في وجود بن غفير وسموتريتش، وزراء فيها ومنحهم صلاحيات واسعة النطاق تسعى للمزيد من الاستيطان والتهويد والطرد والترحيل القسري والتنكيل بالفلسطينيين ضمن معركة باتت معالمها واضحة تتلخص في الغاء الوجود الفلسطيني.

