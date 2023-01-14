السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية لمناقشة ادعاء أذربيجان على أرمينيا

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

كشفت محكمة العدل الدولية، اليوم السبت، عن عقد جلسات استماع علنية لمناقشة ادعاء أذربيجان على أرمينيا، خلال الشهر الجاري، بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري.

وقالت محكمة العدل الدولية فى بيان لها اليوم "في 31 يناير الجاري، ستنظر محكمة العدل الدولية في استئناف الجانب الأذربيجاني من أجل اتخاذ تدابير عاجلة في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ردًا على الانتهاك المتعمد لحقوق الأذربيجانيين من أرمينيا".

وأشارت العدل الدولية إلى أن جلسات الاستماع ستعقد في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، وفقًا لوكالة نوفوستي الروسية.

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأذربيجانية، قالت سابقًا في تعليقها على الدعوى المرفوعة ضد أرمينيا، إن لدى باكو أدلة جديدة على قيام الجانب الأرميني، منذ العام 2021، بنصب فخاخ متفجرة في المباني السكنية بإقليم قره باغ.

فيما رفعت أرمينيا فى سبتمبر 2021، دعوى قضائية ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري ضد الأرمن.

وأشارت السلطات الأرمينية في الدعوى إلى أن أذربيجان دعمت سياسة الكراهية تجاه الأرمن، مما أدى إلى تعرضهم للتمييز والمجازر والتعذيب.

أرمينيا: ناجورنو قره باغ تعانى نقص الغذاء

وفى ديسمبر الماضى، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن منطقة ناجورنو قره باغ تعاني نقصًا في الغذاء بسبب حصار دخل أسبوعه الثاني محملًا أذربيجان المسئولية عنه.

كما انتقد "باشينيان" قوات حفظ السلام الروسية لعدم إبقائها ممر لاتشين مفتوحًا، وهو الطريق البري الذي يمر في أذربيجان ويربط أرمينيا بجيب ناجورنو قرة باخ حيث يعيش حوالي 120 ألفًا من الأرمن.

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وقال "باشينيان" لحكومته إن الوضع الإنساني في المنطقة "صعب للغاية جراء الحصار غير القانوني الذي تفرضه أذربيجان على ممر لاتشين، مضيفًا أنه قدم مقترحات لباكو لرفع الحصار عن الطريق الذي شهد مواجهة بين مجموعة مدنيين من أذربيجان يقولون إنهم نشطاء معنيون بالبيئة وقوات حفظ السلام الروسية.

محكمة العدل الدولية جلسات استماع أذربيجان أرمينيا التمييز العنصرى

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