«سيناتور أمريكي في صعيد مصر» لجيرميا لنش عن «العربي للنشر»

صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع، سلسلة “أوراق تاريخية ” كتاب “سيناتور أمريكي في صعيد مصر: مصر عام 1890 م” لجيرميا لنش، ومن ترجمة سمير محفوظ بشير.

تدور أحداث هذا الكتاب في عام 1889، رحل الكاتب إلى مصر مستطلعًا وباحثًا، واستمر هناك لمدة عام كامل. وفي رحلة له في الصعيد، استطاع أن يشتري مومياء امرأة من "جرجا"، وقد سافر بها وأهداها إلى نادي البوهيميين في سان فرانسيسكو، واستطاع القنصل الأمريكي شولر أن يحصل على مومياويتين وأرسلهما أيضًا إلى سان فرانسيسكو.. لكنها جميعًا تبددت في الحريق الشامل الذي ساد مدينة سان فرانسيسكو عام 1906.

في عام 1898، سافر جيرميا لنش إلى ألاسكا باحثًا عن الذهب ومعه فريق مكون من مائة عامل، واستمر في هذا الجو القارس لمدة ثلاث سنوات، وابتكر وسيلة جديدة للتنقيب عن الذهب وعاد بثروة طائلة، وكما سبح في نهر النيل، سبح أيضًا في نهر يوكون شبه المتجمد.

عاد إلى مصر عام 1912 باحثًا عن مومياء جديدة ليهديها إلى ناديه المحبوب، لكنه تعذر عليه ذلك لأن كل المومياوات المكتشفة في ذلك الحين كانت تبعث إلى متحف القاهرة.. لكنه علم أن أحد الباشاوات المتوفين يحتفظ بمومياء في قصره، فاستطاع أن يقنع أبناءه أن يشتري منهم هذه المومياء. وبالفعل استطاع أن يحصل عليها وأمكن له بمعونة ووساطة اللورد كتشنر أن يرسلها إلى سان فرانسيسكو لتستقر في ناديه المفضل.

أما عن المؤلف: جيرميا لنش

كاتب أمريكي. ولد في ولاية "ماساشوستس" ثم رحل إلى كاليفورنيا مع والديه واستقر في بلدة "شاستا" التعدينية. التحق بالمدرسة ولكنه لم يستمر في الدراسة بعدما بلغ السادسة عشر، وترك للعالم أن يزيد من قدر معارفه ومعلوماته. دخل عالم السياسة عام 1882، وترقى في هذا المجال حتى أصبح سيناتور، بالإضافة إلى رئاسته للبورصة عام 1888، وأصبحت له شهرة أدبية مشهود لها. كتب العديد من الأعمال الأدبية المشهورة منها: "ثلاث سنوات في الكلوندايك"، و"سيناتور الخمسينيات"، و"السيدة إيزيس في بوهيميا".