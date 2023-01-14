السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سيدة وعشيقها إلى المفتى لقتلهما زوجها

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين، إحالة أوراق سيدة وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى بالإعدام، وحددت جلسة 18 مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة عبدالناصر محمد حسانين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد وعمرو محمد محمد سلامة، وحضور محمد رفعت طلبة ممثل النيابة العامة. 

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أحالت القضية رقم ق 183 السنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، المقيدة برقم 2250 لسنة 2022 كلى جنوب الجيزة.

بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من نادية محمد  - ٥٠ سنة - ربة منزل  (محبوسة) ومحمد حسن  - ٤٣ سنة - حلاق  (سجين)، أنهما في يوم 9 أغسطس 2022 قتلا المجنى عليه محمود سليمان على عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

وقد أزهقا روحه لارتباطهما عاطفياً وطمعا في أمواله، فأعدا مخططا إجراميا محكما وجهزا أدواتهما (تالية الوصف) وما أن ظفرا به حتى ألقى الثاني بوجهه مادة حارقة فاعدمت مقاومته وسقط أرضا ثم تكالب عليه وسدد له ضربات قاسيات استقرت جميعها بعموم رأسه والأولى على مسرح الواقعة ترصد حركة جيرانها حتى إزهاق روحه - قاصدان من ذلك قتلاً - فلحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات . 

المتهم الثاني أحرز أدوات "مطرقة حديدية، وشطة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية و الحرفية .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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