السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه تقرر إتاحة منصة جديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج، التى تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من أبنائنا فى الخارج والتى تتم هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة ونظرا للضغط الشديد الذى تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات عن طريق الطلاب.

كما قررت الوزارة أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وتود وزارة التربية والتعليم التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب في الخارج باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقهم في أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وسوف نوافيكم بروابط المنصة الإلكترونية الجديدة لكل مرحلة من المراحل التعليمية خلال الساعات القليلة القادمة.

اختبارات إلكترونية اداء الامتحانات اختبارات المراحل التعليمية المصريين في الخارج المنصة الالكترونية امتحانات الفصل الدراسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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