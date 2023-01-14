ضبط 75 قضية في مجال النقل والمواصلات خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في قضايا النقل والمواصلات عن ضبط 75 قضية متنوعة، أبرزها جرائم حيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء، كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين، ارتكبوا (4) وقائع.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.