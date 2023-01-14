طلب إحاطة برلماني بشأن تعطل منصة الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والاتصالات بشأن تعطل منصة الامتحانات الإلكترونية للمصريين في الخارج.

وقال النائب إنه على الرغم من تعامل الوزارة مع الأزمة، إلا أن هذا الأمر يتطلب وقفة جادة لكشف أسباب العطل الذي تسبب في حالة ارتباك بين الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب المصريين بالخارج على المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات، حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب المتقدمين لإداء امتحانات المصريين في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية.

وقال محمود عصام: «هذا العطل لم يكن الأول في الامتحانات حيث تكرر أكثر من مرة في الأعوام السابقة حتى في الامتحانات الإلكترونية داخل مصر، وصدرت العديد من التصريحات بشأن التعامل مع الأزمة، إلا انها تتكرر من وقت لآخر».

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والاتصالات، بضرورة كشف التفاصيل كاملة حول أسباب السقوط المتكرر لسيستم الامتحانات.

وشدد النائب محمود عصام، على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لوضع حلول نهائية لتلك الأزمة المتكررة حرصا مصلحة الطلاب في الداخل والخارج.