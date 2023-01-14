بطول 12 كيلومتر.. محافظ قنا يتابع تنفيذ ازدواج الطريق الزراعي «مصر-أسوان»

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا عاجلا صباح اليوم بمكتبه، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه فى مشروع ازدواج الطريق الزراعى الشرقي، بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء، وممثلى عن الهيئة العامة للطرق والكبارى بقنا، والقوات المسلحة، وشركات الاتصالات والغاز.

وقال محافظ قنا، إن مشروع ازدواج طريق مصر-أسوان الزراعى سيتم بدايةً من نقطة تفتيش البياضية حتى كرم عمران بطول 12 كم كمرحلة أولى، موجها بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لبدء العمل فى المشروع، كما شدد على المسئولين بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجوده العالية في عمليات الرصف، تنفيذا لخطة المحافظة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث، من خلال رفع كفاءة جميع الطرق داخل المحافظة تدريجيا للحفاظ على سلامة مستخدميها.

وكام قد عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا عاجلا صباح اليوم بمكتبه، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه فى مشروع خط طرد الصرف الصحى الإحتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه لإستخدامه كبديل فى حالة حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسى القائم حاليا.