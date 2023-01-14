السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملة نظافة موسعة بمدينة «أكتوبر الجديدة»

حملة نظافة
حملة نظافة

قال رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة المهندس محمد عبد المقصود، إنه جرى شن حملة نظافة موسعة بإشراف مسئولي الجهاز، لمتابعة أعمال النظافة بمناطق زهراء أكتوبر الجديدة وربوة أكتوبر ومشروع سكن مصر، ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، وذلك في ضوء جهود جهاز المدينة لتطوير منظومة النظافة.

وشدد رئيس الجهاز - في بيان لوزارة الإسكان - على المتابعة اليومية لأعمال النظافة بمختلف مناطق المدينة على مدار الأسبوع، ووضع مواعيد محددة للنظافة بكل منطقة، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في الارتقاء بالمظهر الحضاري، والحفاظ على المستوى اللائق، حيث تم إنفاق المليارات من الجنيهات في المشروعات القومية لتوفير جودة الحياة للسكان.

وأوضح المهندس محمد عبد المقصود، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة جميع صور التعديات والإشغالات والمخالفات بمنطقة ربوة أكتوبر وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لمخالفات تغيير نشاط بمبانٍ سكنية تم تحويلها لأنشطة تجارية، كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة مخالفات لـ 4 ورش حدادة، وورشة رخام، بالإضافة لمصادرة المعدات والمضبوطات في جميع مناطق المخالفات، ورفع عدادات المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد على استمرار حملات الإزالة لجميع صور الإشغالات والتعديات بجميع مناطق المدينة، والتي من شأنها تشويه المظهر الحضاري وتتعدى على حق الجار، كما تستهلك التيار الكهربي بصورة مخالفة مما يضر بالمال العام، بجانب عدم وجود أي مهمات للحماية المدنية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بدوره، قال نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للتنمية المهندس محمود مراد، إنه في حالة وجود أي شكاوى بخصوص منظومة النظافة، على الشاكى التوجه فوراً لإدارة النظافة بالجهاز، أو الاتصال بأرقام غرفة الطواريء (01016658650 - 38849496).

الإشغالات والمخالفات أعمال النظافة التعديات والإشغالات التيار الكهربي التعديات اكتوبر الجديدة المشروعات القومية تطوير منظومة النظافة

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