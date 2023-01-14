المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة مساعدة تمريض فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية، رئيس المحكمة، بمعاقبة ميكانيكي وعامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، بعد اتهامهما بالشروع في سرقة مساعدة تمريض بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار بلال محمد أبو السعود، والمستشار شريف محمد مجدي، والمستشار رامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة مصطفي عبدالعظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة ، برقم 14081 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بلاغ من المجني عليها يفيد بقيام المتهمين بسرقة المحمول بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه أثناء سير المجني عليها "د.ع.ع" مساعد تمريض، بالطريق العام فؤجئت بالمتهمين " ا.خ.م" ميكانيكي و" أ.ف.م" عامل ، مستقلين دراجة نارية، وقاما بالاقتراب منها أثناء التحدث في هاتفها وسرقته ومحاولة الفرار إلا أن الأهالي قاموا بتتبعهما وضبطهما.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين بسرقة هاتف المجني عليها حال حملهما أسلحة بيضاء سكاكين وتم ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة البيضاء، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.