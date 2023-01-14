السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة: نثق فى قدرة منتخب كرة اليد على تحقيق مراكز متقدمة بكأس العالم

منتخب كرة اليد
منتخب كرة اليد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ثقته في قدرة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد على تحقيق الفوز في مختلف مباريات بطولة العالم والتأهل إلى الأدوار المقبلة والتنافس مع كبرى المنتخبات، متمنيًا له التوفيق في قادم المباريات والتنافس على لقب البطولة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مع بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد؛ لمؤازرتهم وتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني وكل أعضاء البعثة بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 31-22 على صالة هوسكوفارنا جاردن في السويد.

 حرص الجماهير المصرية على مؤازرة المنتخب الوطني لكرة اليد

ولفت وزير الرياضة إلى حرص الجماهير المصرية على مؤازرة المنتخب الوطني لكرة اليد، والذي دومًا يُدخل السعادة على قلوب المصريين بأدائه وإنجازاته التاريخية التي يحققها في مختلف البطولات، مشيرًا إلى أن منتخب اليد أحد أكبر منتخبات العالم، والجميع ينتظر إنجازه في بطولة العالم بالسويد.

 

مشوار الفراعنة ببطولة العالم لكرة اليد 2023 ضمن مباريات الجولة الأولى

جاء هذا الانتصار في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة العالم لكرة اليد 2023 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بالشراكة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي فاز على المغرب.

كما حرص وزير الشباب والرياضة على التواصل مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث أعرب عن خالص تمنياته بالتوفيق في نجاح بطولة العالم لكرة اليد التي تلقى المتابعة والاهتمام الكبير من كل دول العالم.

 

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