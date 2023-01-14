بعد مشكلة «السيستم».. «التعليم»: تتيح مدة أطول لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن مدة الوقت المخصص لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج، بعد المشلكة التي حدثت اليوم، بسبب عطل في سيستم المنصة.

وطمأنت المصادر أولياء الأمور بأنه سيتم تعويض أبنائهم عن الساعات التي لم يكن بها سيستم المنصة مفتوح.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد امتحانات تجريبية للطلاب المصريين بالخارج؛ للتأكد من صحة إجراءات دخول الطالب على منصة الامتحانات بداية في الفترة من 10 يناير الماضي وحتى يوم الحميس 12 يناير 2023 الماضي، استعدادًا للامتحانات الرسمية التي انطلقت اليوم السبت 14 يناير.