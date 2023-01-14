السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. بدء عرض «فيه أمل» من «في كل أسبوع حكاية» على «cbc»

فيه أمل
فيه أمل

يبدأ اليوم السبت، عرض الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "فيه أمل"، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، على قناة "cbc" من خلال حكاية إنسانية جديدة تقدم قصة اجتماعي بطولة عدد من النجوم الشباب.

حكاية فيه أمي من مسلسل في كل أسبوع حكاية

  حكاية "فيه أمل" من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداثها حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ساهر"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت!.

الحكاية الجديدة هي الثالثة ضمن 6 حكايات من المسلسل الذي  يعرض عبر 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

وكان المسلسل حقق نجاحا كبيرا من خلال القصة الأولى بعنوان "التاكسي" بطولة دياب وآيتن عامر ومحمد علي رزق وانتشرت الحكاية بكثافة، من خلال قصة سائق التاكسي الشهم.

والحكاية الثانية التي عرضت الأسبوع الماضي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "روليت" من بطولة النجمة نجلاء بدر ونضال الشافعي وعدد من النجوم.

 ويستمر المسلسل في عرض حكاياته حيث تعرض 3 حكايات جديدة بعد حكاية فيه أمل جار تحضيرهم خلال الفترة الحالية من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وعدد كبير من الشباب.

حكاية فيه أمي من مسلسل في كل أسبوع حكاية الحكاية فى كل اسبوع حكاية فيه أمل cbc قناة cbc

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