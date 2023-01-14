«الدوم» يعرض المسيرة الذهبية للإعلامية صفاء حجازى

عرض برنامج "الدوم" فقرة أساسية عن الإعلامية القديرة صفاء حجازي، ابنة محافظة الدقهلية، حتى تكون قدوة أمام كل من يريد تحقيق حلمه من أبناء "الدوم".

مسيرة صفاء حجازي

وأشار التقرير إلى، أن صفاء حجازي تخرجت من كلية التجارة، وعقب تخرجها حرصت على التقديم في مسابقة التقديم التلفزيوني بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ولكن كان للأسرة قول آخر، حيث رفضت أسرتها السفر إلى القاهرة، ولكن عندما رؤوا في أعينها الحلم سمحوا لها بالتقديم في هذه المسابقة والتي بالفعل اجتازتها بجدارة.

وحصلت الإعلامية صفاء حجازي على لقب "المرأة الحديدية"، وذلك تقديراً لمجهودها وتحملها الكثير من الصعوبات طوال مسيرتها بماسبيروا.

"الدوم بوابة النجوم"

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.