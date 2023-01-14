السبت 14 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يشغل بال عشاق ومحبين كرة القدم في كافة بلدان العالم مع صباح اليوم معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة، حيث سوف تقام اليوم عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم المتنوعة، على رأسها ديربي مانشستر بين فريقي اليونايتد والسيتي بالجولة الـ 20 في مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر «الدستور» مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة في هذه السطور القادمة: 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – 14:30 - beIN Sports Connect

برايتون X ليفربول – 17:00 - beIN Sports Connect

إيفرتون X ساوثهامبتون – 17:00 - beIN Sports Connect

نوتينجهام فورست X ليستر سيتي – 17:00 - beIN Sports Connect

وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – 17:00 - beIN Sports Connect

برينتفورد X بورنموث – 19:30 - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
بلد الوليد X رايو فاليكانو – 15:00 - beIN Sports Connect

جيرونا X إشبيلية – 17:15 - beIN Sports Connect

أوساسونا X ريال مايوركا – 19:30 - beIN Sports Connect

ريال سوسيداد X أتلتيك بيلباو – 22:00 - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة

كريمونيزي X مونزا – 16:00 – AD SPORTS

ليتشي X ميلان – 19:00 - AD SPORTS

إنتر ميلان X هيلاس فيرونا – 21:45 - AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
لانس X أوكسير – 18:00 - beIN Sports Connect

مارسيليا X لوريان – 20:00 - beIN Sports Connect

ليون X ستراسبورج – 22:00 - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في البطولات المختلفة

ترتيب الدورى الإنجليزى ومواعيد مباريات الجولة 20

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
الباطن X الإتحاد – 14:30 – SSC HD

الرائد X الفيحاء – 17:00 - SSC HD

الشباب X النصر – 19:30 - SSC HD

مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة مباريات مباريات اليوم

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وائل لطفي

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