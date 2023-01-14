مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
يشغل بال عشاق ومحبين كرة القدم في كافة بلدان العالم مع صباح اليوم معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة، حيث سوف تقام اليوم عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم المتنوعة، على رأسها ديربي مانشستر بين فريقي اليونايتد والسيتي بالجولة الـ 20 في مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022-2023.
مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
وتنشر «الدستور» مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة في هذه السطور القادمة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – 14:30 - beIN Sports Connect
برايتون X ليفربول – 17:00 - beIN Sports Connect
إيفرتون X ساوثهامبتون – 17:00 - beIN Sports Connect
نوتينجهام فورست X ليستر سيتي – 17:00 - beIN Sports Connect
وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – 17:00 - beIN Sports Connect
برينتفورد X بورنموث – 19:30 - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
بلد الوليد X رايو فاليكانو – 15:00 - beIN Sports Connect
جيرونا X إشبيلية – 17:15 - beIN Sports Connect
أوساسونا X ريال مايوركا – 19:30 - beIN Sports Connect
ريال سوسيداد X أتلتيك بيلباو – 22:00 - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
كريمونيزي X مونزا – 16:00 – AD SPORTS
ليتشي X ميلان – 19:00 - AD SPORTS
إنتر ميلان X هيلاس فيرونا – 21:45 - AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
لانس X أوكسير – 18:00 - beIN Sports Connect
مارسيليا X لوريان – 20:00 - beIN Sports Connect
ليون X ستراسبورج – 22:00 - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة
الباطن X الإتحاد – 14:30 – SSC HD
الرائد X الفيحاء – 17:00 - SSC HD
الشباب X النصر – 19:30 - SSC HD