السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدوم» يحتفى بالإمبراطور أحمد زكى فى تقرير عن مشواره

أحمد زكي
أحمد زكي

احتفى برنامج الدوم في ثاني حلقات موسمه الثاني، من خلال تقرير عن السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكي باعتباره ابن إقليم الدلتا الذي تقام فيه الاختبارات.

وقال التقرير عن النمر الأسود، "الظروف اللي اتعرض ليها أحمد زكي كانت دافع له.. وبسبب فقدان والدته وفي حفلة عيد الأم.. أمه كانت غايبة وعمل دور سفرجي في حفل عيد الأم ولف على أمهات زمايله واكتشف إن الفن بيعوض كتير عن اللي ناقصه وفي الصنايع دخل مسرح المدرسة وفاز بالجائزة الأولى 3 سنوات وراء بعض نصحوه يدخل معهد الفنون المسرحية وكانت موهبته أكبر من اللوائح وغيروا اللوائح علشان موهبته بعد ما سقط في الإنجليزي في اختبارات الدخول وقدمه عبد المنعم مدبولي وخطف الفرصة وانطلق إلى عالم النجومية رغم الظروف الصعبة".

انطلقت مساء اليوم الجمعة، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للبحث عن المواهب الفنية في كل المجالات بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم"، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب، واليوم تواجد الدوم في إقليم الدلتا من خلال الاختبارات التي أقيمت بمدينة المنصورة بعد أن أقيمت أمس في إقليم القناة ومدينة بورسعيد الباسلة.

برنامج الدوم الدوم حلقات السيرة الذاتية زكى

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وائل لطفي

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