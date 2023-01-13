السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفى بشكل مفاجئ.. مصرع شخص أثناء قيادته دراجة هوائية بالمحلة

جثة
جثة

توفى شخص في الأربعينيات من عمره بشكل مفاجئ، أثناء قيادته دراجة هوائية، في منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المحلة الكبرى،  يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوفاة شاب، على الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارة الإسعاف، لمكان البلاغ،  وتبين أن المتوفى يدعى نصر صبحي الصعيدي، ويبلغ من العمر 45 عامًا، ويملك محل أحذية، من مركز زفتى، وأثناء استقلاله دراجته الهوائية لتوصيل أغراض لأحد السكان بالمنطقة، ألقى السلام على المارة وسقط بعد ذلك بدراجته على الأرض مغشيًا عليه.

وأوضح الشهود أن الأهالي حاولوا إفاقته وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وسط حالة من الصدمة والحزن سيطرت على أهالي المنطقة.

وبالتحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

توفى مفاجئ مصرع شاب أثناء قيادته دراجة هوائية بمدينة المحلة

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