الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الفيضة الكبرى».. سقوط أمطار غزيرة على وسط وغرب الإسكندرية

امطار ليلية على الإسكندرية
امطار ليلية على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة، على مناطق وسط وغرب، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لأمطار غزيرة، تستمر على مدار الساعات المقبلة حتى غدًا السبت ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى.

وأشار بيان صادر عن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية غدا السبت 14 يناير 2023، أمطار  متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا في الساعات الأولى من اليوم وخاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، أن حالة البحر غدًا قد تكون معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، ويسود طقس غائم جزئي ونسبة الرطوبة بين 50 إلى 85٪، وسرعة الرياح 26 كم/ساعة، اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة. 

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

ومن جانبه أشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، على مدار 24 ساعة، وفضلا عن تكثيف التطهير ورفع تراكمات مياه الأمطار من جميع النقاط الساخنة بنطاق المحافظة.

محافظة الاسكندرية سقوط أمطار غزيرة توقعات هيئة الأرصاد نوة الفيضة الكبرى رفع درجة الاستعداد القصوى

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