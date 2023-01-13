تعرف على التنبيهات الهامة بشأن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

نشرت عدد من مدارس الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحاتها الخاصة بمواقع “فيس بوك” تنبيهات للطلاب من أجل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي.

“الدستور” تستعرض جميع تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023 خلال التقرير التالى..

تعليمات قبل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

تعرف على تنبيهات المدارس بشان تسجيل استمارة الثانوية العامة والتى تخص بها طلاب الثانوية العامة.

- يجب على طلاب المدرسة تسديد رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية 210 جنيهات.

- يجب على طلاب المدرسة تسديد رسوم دخول الامتحانات الثالثة والرابعة وتبلغ قيمتها 410 جنيهات.

-على طالب المنازل فقط يسدد رسوم دخول الامتحان وقدرها 410 جنيهات.

- ضرورة قيام الطالب او ولى الامر بتسديد الرسوم إلكترونيا في أي مكتب بريد.

- يجب على الطالب مراجعة اسمه جيداً كما هو مدون بشهادة الميلاد في أثناء تسجيل الاستمارة الالكترونية.

- ضروة التاكد من صحة الشعبة واللغة الثانية والديانة ومراجعة مواد التخصص قبل طباعة الاستمارة.

- ضرورة طباعة الاستمارة بصورة الطالب بمقاس 4×6 حديثة والمكتوب أسفلها اسمه ثلاثيًا.

- يجب أن يكون عنوان الطالب المدون في استمارة الثانوية العامة 2023 هو نفسه العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

شروط هامة لقبول استمارة الثانوية العامة 2023 بالألوان

- نبهت المدارس على ضرورة طباعة الاستمارة بالألوان كما اوضحت هذه المدارس انه لن تقبل أي استمارة مطبوعة أبيض وأسود طبقاً لتعليمات الوزارة.

- نبهت المدارس على ضرورة مراجعة بيانات الطالب المدونة على استمارة الثانوية العامة قبل طباعتها وتكون خالية من وجود أي أخطاء.

- في حالة وجود خطأ في بيانات الاستمارة يجب على الطالب التوجه فورا إلى المدرسة لتعديلها في الطباعة.

- ضرورة احتفاظ الطالب بالاستمارة والمستندات لحين تحديد مواعيد تقديمها للمدرسة طبقاً للمواعيد.