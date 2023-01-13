السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وخطوات التسجيل

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

رابط وزارة التربية والتعليم لـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وخطوات التسجيل.. من الموضوعات التى تصدرت عمليات البحث عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط لتسجيل الاستمارة الخاصة بطلاب الثانوية العامة.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة الخاصة بالتقديم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وحددت الوزارة يوم الاحد الموافق 15 يناير الحالى وحتى الثلاثاء الموافق 28 فبراير، لتسجيل الاستمارة.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، من المقرر أن يكون موعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في 10 يونيو المقبل على أن تستمر لمدة شهر كامل.

تعرف على رابط استمارة الثانوية العامة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط  إلكترونى لتسجيل استمارة الثانوية العامة وهو 

https://office365.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية الصف الثالث الثانوي

على الطلاب الراغبين في تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة اتباع الخطوات التالية:

  • يقوم الطالب أولًا بتسديد رسوم دخول الامتحان في المرة الأولى والثانية والتي تبلغ 210 جنيه.
  • بالنسبة للطلاب الراغبين في دخول الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة عليهم تسديد مبلغ 410 جنيه رسوم إضافية.
  • يقوم الطلاب بتسديد المبلغ إلكترونيًا.
  • يقوم الطلاب  بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العام والفني من خلال هذا الرابط
  • https://office365.emis.gov.eg/
  • يقوم التلميذ بإدخال اسمه كما هو في شهادة الميلاد.
  • على الطالب كتابة جميع البيانات المطلوبة منه
  • يقوم التلميذ بطباعة صورته مقاس 4×6 على الاستمارة.

تعرف على التنبيهات الهامة بشأن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

الخطوات والأوراق المطلوبة.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

أشياء على الطالب مراعتها جيدا:

  • على الطالب التحقق من الشعبة واللغة الثانية والديانة وجميع البيانات الخاصة قبل طباعة الاستمارة.
  • على الطالب مراجعة مواد التخصص في الشعب المختلفة.
  • على الطالب أن يقدم  صوره مع الاستمارة الإلكترونية تكون مطابقة للصورة المطبوعة على الاستمارة  مقاس 4×6.
  • يجب أن يطابق عنوان الطالب الموجود في الاستمارة نفس العنوان الموجود في البطاقة الشخصية.
  • فى حالة اكتشاف خطا فى الاستمارة الإلكترونية، عليه التوجه إلى حجرة الإرشاد الموجودة بالمدرسة قبل طباعتها.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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