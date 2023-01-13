القارئ محمود الشحات: أقلد والدي في قراءته للقرآن لتوصيل مدرسته للناس

قال القارئ الشيخ محمود الشحات، نجل الراحل الشحات أنور، إن اليوم هو ذكرى رحيل والده، مشيرًا إلى أن والده كان يؤثر فيه بصورة كبيرة، ودائمًا ما يحاول استحضار والده في حياته ويومه بشكل عام، وأيضًا خلال أي تلاوة له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أثر والده باقي وخالد في دولة التلاوة، متابعا: "بابا دايما جوايا وقلبي وعقلي خلال أي تلاوة أقرأها داخل أو خارج مصر".

وتابع: "بحاول أقلد والدي في قراءته للقرآن الكريم بقدر الإمكان عشان أوصل المدرسة بتاعته للناس اللى مسمعتوش، ولم تعاصره".

وتمر اليوم الجمعة 13 يناير الذكرى الـ 15 على رحيل القارئ الشيخ الشحات محمد أنور والملقب بـ "أمير النغم"، وهو واحد من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر والعالم في العصر الحديث، والذي توفي في مثل هذا اليوم 13 يناير عام 2008.