كأس العالم لليد.. وصول لاعبى مصر وكرواتيا ونزولهم لأرضية الملعب (فيديو)

نشرت قناة “أون تايم سبورت”، لقطات من وصول لاعبي منتخبنا الوطني ولاعبي كرواتيا ونزولهم لأرضية الملعب قبل مواجهتهما بكأس العالم لليد.

وتنطلق مباراة مصر وكرواتيا في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في دولتي بولندا والسويد.

وتعتبر مباراة اليوم من أهم مباريات الفراعنة لكونها قمة مبكرة، يتطلع خلالها منتخب مصر لتحقيق الفوز للإعلان عن تصدره قمة المجموعة السابعة التى تضم أيضًا كلًا من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والصعود للدور الرئيسي في المونديال.

قائمة منتخب مصر أمام كرواتيا

حراسة المرمى: كريم هنداوي – عبدالرحمن حُميد.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين – حسن قداح.

الجناح الأيمن: محمد سند – أكريم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان – مهاب سعيد.

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – أحمد عادل.