السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بداية أسبوع جديد يسعى الكثير من المواطنين للتعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن سيشهد اليوم السبت انخفاضًا بدرجات الحرارة، لكي يسود طقس بارد بالصباح الباكر، ولطيف في النهار على شمال البلاد إلى مناطق شمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء ومناطق جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا بأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر

 

وتنشر "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر خلال هذه السطور.


حالة الطقس اليوم 

كما تتوقع هيئة الأرصاد في مصر أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى وكافة السواحل الشمالية وجميع مدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد، ووجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على بعض السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الوجه البحرى.

درجات الحرارة اليوم السبت

وفيما يلى بيان ببعض درجات الحرارة على المدن والعواصم في عدد من محافظات الجمهورية.
 

أمطار وشبورة مائية.. حالة الطقس خلال 72 ساعة بالمحافظات

أبرزها القيادة بهدوء.. 10 نصائح من الأرصاد لمواجهة الطقس السيئ

  • درجات الحرارة فى محافظة القاهرة الصغرى 12 والعظمى 19
  • بينما درجات الحرارة فى مدينة بنها الصغرى 10 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى مدينة دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى محافظة كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى مدينة المنصورة الصغرى 10  والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى مدينة الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى مدينة شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى مدينة طنطا الصغرى 12 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى مدينة دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى محافظة بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى محافظة الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى محافظة السويس الصغرى 11 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى مدينة العريش الصغرى 10 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى مدينة رفح الصغرى 11 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى مدينة رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21
  • درجات الحرارة فى مدينة طابا الصغرى 11 والعظمى 22
  • درجات الحرارة فى مدينة شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 23
  • درجات الحرارة فى محافظة الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى مدينة العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى 17
  • درجات الحرارة فى محافظة مطروح الصغرى 11 والعظمى 17
  • درجات الحرارة فى مدينة السلوم الصغرى 10 والعظمى 17
  • درجات الحرارة فى مدينة سيوة الصغرى 07 والعظمى 16
  • درجات الحرارة فى محافظة الغردقة الصغرى 12 والعظمى 22
  • درجات الحرارة فى محافظة مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 21
  • درجات الحرارة فى مدينة شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى مدينة حلايب الصغرى 15 والعظمى 22
  • درجات الحرارة فى مدينة أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى محافظة الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى محافظة بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18
  • درجات الحرارة فى محافظة المنيا الصغرى 08 والعظمى 19
  • درجات الحرارة فى محافظة أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20
  • درجات الحرارة فى محافظة سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21
  • درجات الحرارة فى محافظة قنا الصغرى 09 والعظمى 22
  • درجات الحرارة فى محافظة الأقصر الصغرى 08 والعظمى 22
  • درجات الحرارة فى محافظة أسوان الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة اليوم السبت درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم السبت 14 درجات الحرارة محافظات مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 14- 1- 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم السبت 14 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

واشنطن: طهران مستعدة لتزويد روسيا بصواريخ باليستية

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والقنوات الناقلة

درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 فى محافظات مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 14 يناير 2023 فى البورصة الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى