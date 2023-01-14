درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 فى محافظات مصر
مع بداية أسبوع جديد يسعى الكثير من المواطنين للتعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن سيشهد اليوم السبت انخفاضًا بدرجات الحرارة، لكي يسود طقس بارد بالصباح الباكر، ولطيف في النهار على شمال البلاد إلى مناطق شمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء ومناطق جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا بأغلب الأنحاء.
درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر
وتنشر "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر خلال هذه السطور.
حالة الطقس اليوم
كما تتوقع هيئة الأرصاد في مصر أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى وكافة السواحل الشمالية وجميع مدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد، ووجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على بعض السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الوجه البحرى.
درجات الحرارة اليوم السبت
وفيما يلى بيان ببعض درجات الحرارة على المدن والعواصم في عدد من محافظات الجمهورية.
- درجات الحرارة فى محافظة القاهرة الصغرى 12 والعظمى 19
- بينما درجات الحرارة فى مدينة بنها الصغرى 10 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى مدينة دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى محافظة كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى مدينة المنصورة الصغرى 10 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى مدينة الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى مدينة شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى مدينة طنطا الصغرى 12 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى مدينة دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى محافظة بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى محافظة الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى محافظة السويس الصغرى 11 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى مدينة العريش الصغرى 10 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى مدينة رفح الصغرى 11 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى مدينة رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى مدينة طابا الصغرى 11 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى مدينة شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى محافظة الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى مدينة العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى محافظة مطروح الصغرى 11 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى مدينة السلوم الصغرى 10 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى مدينة سيوة الصغرى 07 والعظمى 16
- درجات الحرارة فى محافظة الغردقة الصغرى 12 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى محافظة مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى مدينة شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى مدينة حلايب الصغرى 15 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى مدينة أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى محافظة الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى محافظة بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى محافظة المنيا الصغرى 08 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى محافظة أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى محافظة سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى محافظة قنا الصغرى 09 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى محافظة الأقصر الصغرى 08 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى محافظة أسوان الصغرى 10 والعظمى 22