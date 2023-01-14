درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 فى محافظات مصر

مع بداية أسبوع جديد يسعى الكثير من المواطنين للتعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن سيشهد اليوم السبت انخفاضًا بدرجات الحرارة، لكي يسود طقس بارد بالصباح الباكر، ولطيف في النهار على شمال البلاد إلى مناطق شمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء ومناطق جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا بأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 14-1-2023 في محافظات مصر خلال هذه السطور.



حالة الطقس اليوم

كما تتوقع هيئة الأرصاد في مصر أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى وكافة السواحل الشمالية وجميع مدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد، ووجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على بعض السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الوجه البحرى.

درجات الحرارة اليوم السبت

وفيما يلى بيان ببعض درجات الحرارة على المدن والعواصم في عدد من محافظات الجمهورية.

