الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أمطار وشبورة مائية.. حالة الطقس خلال 72 ساعة بالمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة في أنحاء المحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس بداية من اليوم الجمعة، حتى يوم السبت المقبل، إذ تنحسر فرص تكاثر السحب المنخفضة والممطرة على السواحل الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيانٍ صادر عنها، أن الطقس سيكون غائمًا على معظم أنحاء الجمهورية، وممطرًا بنسب بين 40-50% على الإسكندرية ومطروح والعلمين والسلوم وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري، وذلك على فترات متقطعة، واستمرار تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والطرق القريبة من المسطحات المائية أو الصحراوية والزراعية والمؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد وجود انخفاض في درجات الحرارة  خلال ساعات النهار بين درجة ودرجتين على كل مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم تفاصيل توقعات حالة الطقس بداية من اليوم الجمعة حتى يوم السبت المقبل بالمحافظات:

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً السبت 14 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الأحد المقبل 15 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

الطقس الأرصاد حالة الطقس امطار غزيرة الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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