الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هشام عطوة: مسرح السامر قيمة فنية وتاريخية كبيرة ونضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه

هشام عطوة
هشام عطوة

قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة مسرح السامر بالعجوزة يشهد وضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاحه الرسمي، حيث يعد أحد أهم الأحداث التي يستقبلها الوسط الثقافي والفني في العام الجديد، بما يمثله من قيمة فنية وتاريخية كبيرة قدمت مدرسة خاصة ومميزة في الفنون المسرحية والشعبية، وشهدت خشبته رواد وعلامات مضيئة في المسرح المصري.

وأكد رئيس الهيئة على متابعة موقف المسرح بشكل يومي، في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بسرعة تذليل العقبات والانتهاء من أعمال التطوير، ليضاف لما تم إنجازه من مشروعات ثقافية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد برنامج العروض التي سيتم تقديمها على خشبة المسرح ليعود لسابق عهده شعلة تنوير باعتباره أحد المسارح المهمة في مصر.

وكان "عطوة" قد قام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بالمسرح عقب افتتاح قصر ثقافة روض الفرج، في ضوء المتابعة المستمرة للمواقع الثقافية التابعة للهيئة المزمع افتتاحها بالقاهرة والمحافظات، وجاءت الجولة بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ومحمد رزق مدير عام الشئون الهندسية وممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي المنفذة لأعمال التطوير وعدد من التنفيذيين، ووجه رئيس الهيئة بسرعة إنهاء ما تبقى من أعمال بالمسرح تمهيدًا لافتتاحه.

مشروع تطوير ورفع كفاءة مسرح السامر الفنان هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة جولة تفقدية لأعمال التطوير بالمسرح الفنون المسرحية والشعبية

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