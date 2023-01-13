الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة أسوان وحرس الحدود بالدورى

أسوان
أسوان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة أسوان وحرس الحدود، التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، على استاد زهرة الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

تقدم لحرس الحدود، مصطفى جمال من ضربة جزاء في الدقيقة الـ74، عقب عودة حكم الساحة محمد عباس لتقنية الفيديو، بعد لمسة الكرة يد محمد عطوة مدافع أسوان داخل منطقة الجزاء.

وبعد هجوم مكثف، نجح محمد ناجي “جدو” مهاجم أسوان، في إدراك التعادل لممثل الصعيد، في الدقيقة الـ90+1، من ركلة ركنية نفذها ميدو مصطفى على رأس جدو الذي وضع الكرة في الشباك.

وكان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو – أحمد كاستيلو – محمد عطوة – علي فتحي.

خط الوسط: أحمد بلحاج – أحمد خالد – رافائيل أياجوا – عماد فتحي.

خط الهجوم: محمود حمدي زكي – ديلسون كاموني.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى عبدالرسول وأحمد فتحي "كاستيلو"، مصطفى عناني وإسلام جمال، وخالد وليد ومحمود صلاح عبدالناصر، وأحمد بلية ومحمد ناجي" جدو"، وأحمد سيد دحروج.

فيما بدأ أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود بن والي- خالد سامي – محمد عبدالله.

خط الوسط: محمد رضا – أحمد فتحي فيليكس – مصطفى جمال – أحمد شديد قناوي.

خط الهجوم: مصطفى صبحي- مصطفى زيكو – محمود ممدوح.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: كريم عماد وكوكو ومؤمن عوض وأحمد داودا وغريب ياسر وإسلام عبداللاه وأحمد أيمن وإسلام جمال وفلانتين أودو.

وبهذه النتيجة رفع أسوان رصيده لـ17 نقطة في المركز التاسع، أما حرس الحدود فأصبح يمتلك 11 نقطة، في المركز الخامس عشر.

أسوان الدوري الممتاز حرس الحدود مباراة أسوان والحدود الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز

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