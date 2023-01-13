الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تواجدها ضمن قائمة أفضل 200 مطرب.. كيف تغني مثل أريانا جراندي؟

أريانا جراندي
أريانا جراندي

احتلت أريانا جراندي المركز الـ 43 في قائمة أفضل 200 مطرب في العالم على مر العصور التي نشرتها مجلة رولينج ستون.

وبدأت أريانا جراندي بدايتها في الموسيقى عندما كانت طفلة ممثلة في برودواي، ثم اكتسبت شهرة من خلال عروض Nickelodeon "Victorious" و"Sam and Cat"، واليوم، أصبحت نجمة بوب صاعدة، مع ألبوم استوديو بلاتيني مزدوج وألبوم آخر في الطريق، وتشتهر أريانا بمجموعتها الصوتية سوبرانو ونغمة الصفارة ذات الأربعة أوكتاف، وفي حين أنه من الصعب محاكاة مجموعتها الواسعة، يمكنك أن تجعل نفسك تبدو أشبه بأميرة البوب ​​بقليل من العمل الشاق والممارسة، وسنوضح ذلك بالاستعانة بموقع WikihowK من خلال النصائح التالية.

كيفية تحسين صوتك الغنائي 

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استخدم جسدك للغناء

إذا شعرت أن صوتك في الغناء سيء، فمن المحتمل أن ذلك يرجع إلى أنك لا تستخدم أجزاء معينة من جسمك بشكل صحيح، فعند الغناء، قف أو اجلس مستقيماً، وحافظ على فمك مرتخيًا ومرنًا وفضفاضًا وازفر برفق، وقم بالغناء من الحجاب الحاجز الخاص بك إلى الإسقاط. 

لا تضغط على صوتك

عندما تضغط على صوتك بقوة أو ترهقه، فإن جسدك سوف يضيق، وسيؤدي هذا بدوره إلى إجهاد عضلات الحلق وستفقد الكثير من نبرة وإمداد الهواء، وإذا كنت تضغط على صوتك، فسيبدو غير متناغم أو سيتكسر وينكسر.

الغناء في تناغم

 يعاني العديد من المطربين من النغمة المناسبة وطبقة الصوت، وتتمثل إحدى طرق إتقان نغمة الصوت واللحن في عزف النغمات على البيانو وتقليدها بصوتك، ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقات، مثل Vanido، للمساعدة في إتقان عرضك. 

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تدرب على تقنيات اهتزاز الصوت

تتعلم تقنيات اهتزاز الصوت، فعلى سبيل المثال، قف أمام المرآة، واضغط على صدرك بيديك ثم ارفع صدرك لأعلى، وخذ شهيقًا وازفر، بينما تحافظ على ثبات صدرك، وقم بغناء نغمة واحتفظ بها لأطول فترة ممكنة دون تحريك صدرك، وفي منتصف الطريق، اضغط لأسفل بيديك مع إبقاء صدرك مرفوعًا لمواجهة الضغط، وأرخِ الجزء الخلفي من رقبتك وأبقِ فكك مفتوحًا على مصراعيه بينما تقوم بحزام النغمة، وتخيل أن الهواء في فمك يدور أثناء ثني ذقنك قليلاً والحفاظ على صدرك مرتفعًا.

اريانا جراندي أفضل 200 مطرب في العالم كيفية تحسين صوتك الغنائي استخدم جسدك للغناء الغناء في تناغم تقنيات اهتزاز الصوت

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