«تعليم الوادي الجديد»: المدارس الزراعية تحقق أرباحًا عالية وتسعى لزيادة المحاصيل الاستراتيجية

تشهد المدارس الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، نهضة غير مسبوقة في مجال التوسع الزراعي وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والعمل على توسعة الرقعة الزراعية وتحقيق أرباح عالية هذا العام.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن المدارس الزراعية بمراكز المحافظة تسعى لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والخضراوات والفاكهة، فضلًا عن تنفيذ خطة الدولة بإنشاء صوب زراعية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن مدرسة موط الثانوية الزراعية بمركز الداخلة شهدت بنهاية العام الماضي نجاحًا كبيرًا بتحقيق أرباحًا عالية بعد عام من عمل الأقسام الموجودة داخل المدرسة لتتربع مدرسة الزراعة بموط على عرش المنتجين والمصنعين والمسوقين بين مدارس المحافظة.

وأوضح الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن مدرسة موط الثانوية الزراعية حققت أرباحًا تخطت مليون و٢٥ ألف جنية خلال العام الماضي، مؤكدًا أن جميع المدارس الزراعية سوف تنفذ الكثير هذا العام، بعد تنفيذ خطة زمنية لزراعة كل المحاصيل وعلى رأسها محصول القمح.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بشائر الخير في إنتاج الصوب الزراعية بمدرسة بلاط الزراعية، بالإضافة لمزرعة المدرسة، حيث تم زراعة نحو 10 أفدنة بالمحاصيل المختلفة وأشجار النخيل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة مدارس التعليم الفني خاصة التعليم الفني والزراعي؛ لرفع كفاءتها والنهوض بها، ومتابعة الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.