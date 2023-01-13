الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بيع السلع بأسعار مخفضة.. أماكن معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات

منافذ لبيع السلع
منافذ لبيع السلع

تنتشر معارض «أهلًا رمضان» في جميع المناطق على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.   

وتنشر «الدستور» أماكن معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات حتى يمكن للمواطنين الوصول إليها بسهولة.

• محافظة الجيزة: الملك فيصل - أرض اللواء بالعجوزة - المنيب - ترعة المنصورية بالهرم.
• محافظة الإسكندرية: الأزاريطة - العطارين - الجمرك - المنشية.
• محافظة الشرقية: الزقازيق - الإبراهيمية - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة.
• محافظة المنوفية: مسجد سيدي خميس مديرية غرب شبين الكوم.
• محافظة القليوبية: بنها - حي غرب شبرا - قليوب - طوخ - القناطر الخيرية - منطقة المستشح.
• محافظة كفرالشيخ: الحامول - بلطيم.
• محافظة الفيوم: أمام نادي الشباب المسلمين.
• محافظة بني سويف: منتزه النصر - الفشن - الواسطى.
• محافظة سوهاج: بجوار استاد سوهاج - أمام مركز سوهاج بالإضافة إلى إقامة معرض في كل مركز بالمحافظة.
• محافظة المنيا: مركز ملوي على شارع العرفان - مركز أبوقرقاص - معرض في شارع العباسيري.
• محافظة القاهرة:  
- السيدة زينب: امتداد شارع السد- ميدان زينهم - منطقة المواردي
- مصر القديمة: أثر النبي - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة
- المقطم: ميدان النافورة - الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال  
- الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية - أسفل كوبري الحضارات
- التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط.
- حلوان: شارع أبورجيله - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم
- طره: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الأوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت- شارع معهد أمناء الشرطة
- المعصرة: شارع العروبة -شارع الخشاب أمام جامع أبوبكر- أمام محطة مترو المعصرة
- البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأوليمبي - منطقة بير أم سلطان
- دار السلام: شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف
- 15 مايو: أمام مبنى الحي
- المعادي: ميدان العرب

اهلا رمضان الإسكندرية الهضبة الوسطى الحسينية الزقازيق السلع الغذائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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