الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تعديلات قانون هيئة الشرطة أمام مجلس النواب الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، حيث يناقش يوم الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط، بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً.

كما يهدف مشروع القانون إلى ضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديل بعض أحكام القانون تشريعات قانون هيئة الشرطة مجلس النواب مجلس التأديب مشروع القانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن: زيادة التمويل المخصص للتمكين الاقتصادى والسياسى لـ200 مليار جنيه

وزيرة التضامن: التحالف الأهلي حقق آثارًا واسعة في المجتمعات المحلية والتنمية

سمسم شهاب يكشف حقيقة تحريمه الفن واعتزاله الغناء

شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار الأسعار مرهون باستقرار سعر صرف العملات

«عبدالغفار» يبحث مع ممثل الصحة العالمية سبل تطوير منظومة إنتاج الأدوية واللقاحات

محافظ كفر الشيخ: تركيب 16 ألف و302 عمود و265 محول كهربائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى