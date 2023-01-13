تعديلات قانون هيئة الشرطة أمام مجلس النواب الأحد

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، حيث يناقش يوم الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط، بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً.

كما يهدف مشروع القانون إلى ضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.