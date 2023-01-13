الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة  الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، وذلك يوم الأحد 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.

وأكدت الوزارة أنه سيتاح فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب البريد الإلكتروني الموحد الخاص به من  خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:

https://office365.emis.gov.eg/

علمًا بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى:

https://moe-register.emis.gov.eg/

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 يوم 10 يونيو المقبل، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.

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