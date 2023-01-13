قطع مياه الشرب عن مدينة فوه بكفر الشيخ لمدة 6 ساعات.. غدًا

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ ومجلس مدينة فوه، عن قطع المياه عن مركز ومدينة فوه، غدًا السبت، الموافق 14 يناير الجاري، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا؛ وذلك لأعمال الصيانة اللازمة بالمحطة.

وناشدت غرفة العمليات بالمحافظة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وشهدت شوارع منطقة المشمس بمدينة فوه، رفع مطابق الصرف الصحي بعد الانتهاء من تكسير الأجزاء المتهالكة من الطبقة الاسفلتية القديمة استعدادًا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.