الجمعة 13 يناير 2023
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محافظات

فحص 22 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية، فحصت ٢٢.١٦٦ طفلًا حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في أغسطس ٢٠٢١.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن ١٩ مرضًا وراثيًا، ومنها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها والتي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب في خلل جيني.

وبذلك تسهم المبادرة في سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكرًا، وذلك من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في عدد ٣٠ محضن كمرحلة أولى منهم ٢٨ محضن تابع لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفي التعليمي، ومحضن بالتأمين الصحي، وتأتي المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية، ويتم خلال الفحص سحب عينة تؤخذ من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدي، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بمركز العلاج والذي تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا، هذا بالإضافة إلي وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الأمراض الوراثية.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على طرق وكيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة الرئاسية تحت إشراف الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي، ومسئولي الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

كما قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية، مضيفًا أن العلاج يقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة، مؤكدًا بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، ولا تدخر جهدًا أو مال في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.

أطفال المبتسرين الأطفال المبتسرين الأمراض الوراثية الاعاقة التمثيل الغذائي الحضان الحضانات

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