الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تكريم اسم سامى العدل بمهرجان المنصورة المسرحى

سامي العدل
سامي العدل

قرر مسئولو مهرجان المنصورة المسرحي الإعلان عن مفاجأة جديدة في المهرجان بدورته الثانية، والتي ‏تقام في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر المقبل، وبالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية، و‏استقرت إدارة المهرجان على تكريم اسم الفنان القدير الراحل سامي العدل، لما قدمه من إبداع ‏مسرحي وفني خلال مسيرته الطويلة.‏

ويتسلم تكريم الفنان الراحل كل من المنتج الكبير جمال العدل، والسيناريست د. مدحت ‏العدل، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان، كما تُقام ندوة على هامش مهرجان المنصورة ‏المسرحي بحضور مدحت العدل، تدور حول سيرة ومسيرة الفنان الراحل سامي العدل، وأبرز ‏أعماله وبصماته الفنية في عالم التمثيل والإنتاج.

الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبدالمؤمن ‏مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، ‏وهو أحد أصحاب شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني، وتوفي بعد مسيرة طويلة من الأعمال ‏الفنية انتهت 10 يوليو 2015.‏ 

جدير بالذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظيم محافظة الدقهلية وبرعاية وزارة الثقافة، ‏ويرأس اللجنة العليا أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ويتولى النجم أحمد وفيق رئاسة المهرجان في ‏دورته الثانية، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبد‏الجليل ويرأس اللجنة الإعلامية الإعلامي وليد حسني، وتقام الدورة الثانية على مسارح ‏المنصورة و4 محافظات أخرى، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما يجرى على ‏هامشه العديد من الورش الفنية.‏

مهرجان المنصورة مهرجان المنصورة المسرحي مهر مهرج مهرجا لمس سامي

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