تقرير دولي: البحر الأحمر جنة للغواصين حول العالم

قال موقع "دييبر بلو" أكبر موقع متخصص في الغطس والغوص الحر، إن البحر الأحمر في مصر جنة للغواصين حول العالم المهتمين بالغطس بين الحطام والشعاب المرجانية.

وأوضح التقرير، أنه بينما تُعرف مصر بأنها أرض الرمال، موطن الأهرامات القديمة والتاريخ، فإنها تتيح أيضًا الوصول إلى عالم تحت الماء يوفر مجموعة من مواقع الغوص والغطس الانجراف المثير والمواجهات البحرية والشعاب المرجانية النابضة بالحياة.

ويعتبر البحر الأحمر أحد عجائب الدنيا السبع تحت الماء، وبعض هذه العجائب تقع على بعد أميال بحرية عديدة من الشاطئ، وهذا هو المكان الذي يأتي فيه الغوص في مصر وهو أمر لا بد منه لأي غواص.

وتابع التقرير، الطريق الشمالي للبحر الأحمر هو جنة لأي غواص مهتم بالغطس بين الحطام والشعاب المرجانية، ويركز هذا المسار على الغوص في مواقع الغوص ذات الشهرة العالمية مثل حديقة رأس محمد الوطنية ومضيق تيران.

ويركز هذا المسار أيضًا على الغوص في حطام السفن، حيث يمكن للغواصين استكشاف الحطام الشهير لـ SS Thislegorm أو Dunraven.

ويقدم الطريق الجنوبي مجموعة متنوعة من مواقع الغوص لاستكشافها، لدرجة أنه مقسم إلى ثلاث فئات مختلفة من مسارات الرحلة، ومن المرجح أن تعود لك لمزيد من مغامرات العيش في البحر الأحمر.

الطريق الجنوبي، المعروف أكثر باسم طريق BDE للبحر الأحمر، هو أمر لا بد منه لأي غواص متعطش، وطريق B.D.E هو منتزه وطني موطن لمواقع الغوص: Brothers و Daedalus وElphistone بعد شعاب سانت جون والسودان.

نظرًا لكونه موقعًا بعيدًا، فإن Daedalus Reef هو موقع غوص أصلي ويعتبر واحدًا من أفضل المواقع التي يمكن زيارتها في رحلات البحر الأحمر. نظرًا للتيارات القوية ، فإن الأسماك المفترسة مثل أسماك القرش التريفالي والتونة وأسماك القرش ذات رأس المطرقة هي مشاهد شائعة في هذه الشعاب المرجانية، مع إمكانية مواجهة بعض أسماك القرش الدرس المراوغة أيضًا!

ولا يمكن الوصول إلى موقع الغوص هذا إلا من خلال لوحات العيش المصرية، وهو واحد من أكثر المواقع شهرة بين الغواصين ويوفر جدرانًا شفافة مغطاة بالشعاب المرجانية الناعمة والصلبة النابضة بالحياة حيث تتجول مجموعة من الأسماك السطحية باللون الأزرق.