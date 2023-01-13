الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولي: البحر الأحمر جنة للغواصين حول العالم

الشعاب المرجانية
الشعاب المرجانية

قال موقع "دييبر بلو" أكبر موقع متخصص في الغطس والغوص الحر، إن البحر الأحمر في مصر جنة للغواصين حول العالم المهتمين بالغطس بين الحطام والشعاب المرجانية.

وأوضح التقرير، أنه بينما تُعرف مصر بأنها أرض الرمال، موطن الأهرامات القديمة والتاريخ، فإنها تتيح أيضًا الوصول إلى عالم تحت الماء يوفر مجموعة من مواقع الغوص والغطس الانجراف المثير والمواجهات البحرية والشعاب المرجانية النابضة بالحياة.

ويعتبر البحر الأحمر أحد عجائب الدنيا السبع تحت الماء، وبعض هذه العجائب تقع على بعد أميال بحرية عديدة من الشاطئ، وهذا هو المكان الذي يأتي فيه الغوص في مصر وهو أمر لا بد منه لأي غواص.

وتابع التقرير، الطريق الشمالي للبحر الأحمر هو جنة لأي غواص مهتم بالغطس بين الحطام والشعاب المرجانية، ويركز هذا المسار على الغوص في مواقع الغوص ذات الشهرة العالمية مثل حديقة رأس محمد الوطنية ومضيق تيران.

ويركز هذا المسار أيضًا على الغوص في حطام السفن، حيث يمكن للغواصين استكشاف الحطام الشهير لـ SS Thislegorm أو Dunraven.

ويقدم الطريق الجنوبي مجموعة متنوعة من مواقع الغوص لاستكشافها، لدرجة أنه مقسم إلى ثلاث فئات مختلفة من مسارات الرحلة، ومن المرجح أن تعود لك لمزيد من مغامرات العيش في البحر الأحمر.

الطريق الجنوبي، المعروف أكثر باسم طريق BDE للبحر الأحمر، هو أمر لا بد منه لأي غواص متعطش، وطريق B.D.E هو منتزه وطني موطن لمواقع الغوص: Brothers و Daedalus وElphistone بعد شعاب سانت جون والسودان.

نظرًا لكونه موقعًا بعيدًا، فإن Daedalus Reef هو موقع غوص أصلي ويعتبر واحدًا من أفضل المواقع التي يمكن زيارتها في رحلات البحر الأحمر. نظرًا للتيارات القوية ، فإن الأسماك المفترسة مثل أسماك القرش التريفالي والتونة وأسماك القرش ذات رأس المطرقة هي مشاهد شائعة في هذه الشعاب المرجانية، مع إمكانية مواجهة بعض أسماك القرش الدرس المراوغة أيضًا!

ولا يمكن الوصول إلى موقع الغوص هذا إلا من خلال لوحات العيش المصرية، وهو واحد من أكثر المواقع شهرة بين الغواصين ويوفر جدرانًا شفافة مغطاة بالشعاب المرجانية الناعمة والصلبة النابضة بالحياة حيث تتجول مجموعة من الأسماك السطحية باللون الأزرق.

الأهرامات البحر الاحمر الشعاب المرجانية الشهرة العالمية عجائب الدنيا السبع مضيق تيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

الكشف على 1972 مواطنًا مجانًا خلال قافلة طبية بقرية كوم عزيزة بأبوحمص

إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ666 مليون حالة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-1-2023

أخبار فاتتك| أسرار في حياة خالد الصاوي.. ومحمود جاد يعتذر لـ جماهير الأهلي

«لايف ساينس» تكشف تفاصيل جديدة حول «الوجه الحقيقي» لـ رمسيس الثاني (صور)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-1-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال