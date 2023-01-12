الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أزمات الطاقة.. أسعار الغاز في أوروبا تواجه مستقبل غامض

الطاقة
الطاقة

توقع خبراء شتاءً قاسيًا، مع انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات ما قبل الغزو الأوكراني، وبالرغم من تجنب أزمة طاقة شاملة هذا الشتاء. 

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في نهاية عام 2022، مع العقد الأوروبي القياسي، مرفق تحويل الملكية الهولندي، بسعر 76 يورو (80 دولارًا) لكل ميجاواط في الساعة (MWh) ، بالقرب من مستويات ما قبل الحرب الأوكرانية البالغة 75 يورو في ديسمبر 2021.

وقبل وقت قصير من ذلك في أغسطس الماضي، قفزت أسعار الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 350 يورو / ميغاواط ساعة بسبب النقص الناجم عن تقليص روسيا للإمدادات.

مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، سعى المشترون الأوروبيون إلى إيجاد بدائل، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأماكن أخرى لتلبية الاحتياطيات الإلزامية قبل الشتاء.

أزمة الطاقة لن تنتهي 

يقول الخبراء إن الأسوأ قد انتهى الآن، مع انخفاض أسعار الغاز من قمم تاريخية، ويشير توبي كوبسون، الرئيس العالمي للتجارة في شركة ترايدنت للغاز الطبيعي المسال، لشبكة دويتشه فيله الالمانية، مع ذلك، هذا لا يعني أن أزمة الطاقة قد انتهت".

وأفاد التقرير قد يكون الشتاء القادم أكثر صعوبة، مع قلة الإمدادات الروسية لملء التخزين، كما قدمت روسيا 60 مليار متر مكعب من الغاز لأوروبا في عام 2022، حوالي نصف ما تم التعاقد عليه.

وقال أدي إمسيروفيتش، زميل باحث أول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، ستعتمد مدى صعوبة الأمر على الطقس والطلب الصيني وتوافر الغاز الطبيعي المسال".

هناك عدد من العوامل التي تلعب دورًا في الحفاظ على أوروبا في وضع أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، والتي من بينها درجات حرارة أكثر اعتدالًا من المعتاد، وانخفاض الطلب على التدفئة، ومعدل تخزين مرتفع، وزيادة العرض المتاح بسبب غياب الصين في الغالب عن السوق الفورية.

ومع ذلك، قد يتغير هذا بشكل كبير إذا تغير الطقس وبدأ التخزين في النفاد. 

قال كوبسون: "علاوة على ذلك ، لديك قلق إضافي من خروج الصينيين من موجة COVID والعودة إلى كونهم لاعبًا في الطلب - وكل ذلك من شأنه أن يترك أوروبا تتنافس على ما هو متاح مع أحد أكبر المشترين في السوق".

الطقس أمر بالغ الأهمية

كما سيلعب الطقس دورًا حاسمًا، وفي الوقت الحالي، يبدو الأمر جيدًا، لكن وكالة الطاقة الدولية أخذت في الاعتبار موجة برد أخرى في نهاية مارس في توقعاتها الشتوية.

وقال برام كلايز، كبير المستشارين في مشروع المساعدة التنظيمية، وهي منظمة غير حزبية تركز على التحول الأخضر، "لذلك نحن لم نخرج من المأزق بعد".

قال آشلي كيلتي: "ومع ذلك ، فإن التوقعات تشير إلى خروج أوروبا من فصل الشتاء بأقل من 15٪ من التخزين (مقابل 30-35٪ التاريخية) وسيؤدي ذلك إلى بقاء الأسعار فوق المستويات التاريخية حيث أن الطلب أعلى لإعادة ملء التخزين، مدير النفط والغاز في Panmure Gordon، وهي شركة مصرفية استثمارية للشركات.

تنبؤات أسعار الغاز

يعتقد الخبراء أن الأسعار ستظل مرتفعة لمدة عامين على الأقل حتى ينخفض الطلب ويكون هناك المزيد من المعروض من الولايات المتحدة.

فيما أوضح التقرير، أن أسعار الغاز لا تعود إلى مستويات تاريخية في المستقبل المنظور ويرجع إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال ونقص الإمدادات من الغاز البحري في أوروبا وغياب الإمدادات الروسية.

اوروبا مستويات الغزو الاوكراني أنخفاض شاءا قياسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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