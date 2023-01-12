الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكي يتعهد بتوفير كل ما يلزم من عتاد لقواته لمقاومة الهجمات الروسية

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، توفير "كلّ ما يلزم" من عتاد لقواته التي تقاوم الهجمات الروسية على باخموت وسوليدار، المدينتين الواقعتين في شرق البلاد واللتين تسعى روسيا للسيطرة عليهما بأيّ ثمن لتغيير مسار الحرب.

وقال زيلينسكي على فيسبوك بعد اجتماع مع هيئة الأركان "أريد أن أشير إلى أنّ الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزوّد بالذخيرة وبكلّ ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع".

في وقت سابق أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أنّ "الوضع صعب" بالنسبة إلى الجيش الأوكراني في سوليدار منذ أيام، مشيرة إلى أنّ "المعارك الأشرس والأعنف" تواصلت الخميس مع القوات الروسية.

وسوليدار التي كانت تشتهر بمناجم الملح، تقع على مسافة 15 كيلومترا شمال شرق باخموت التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر.

وبالنسبة إلى المحلّل العسكري أناتولي خرامتشيخين، فإن السيطرة على هذه المدينة الصغيرة التي كانت تعدّ 10 آلاف نسمة قبل الحرب والتي دُمّرت تماما الآن، ستسمح لموسكو بتحقيق انتصار عسكري بعد العديد من الانتكاسات، بحسب فرانس برس.

وأوضح أن "أي انتصار سيكون مهمّاً، خصوصاً لأنّه لم تحقّق انتصارات منذ فترة".

من جانبه أكد أندريه باتشيفسكيتش النائب الانفصالي الموالي لروسيا عن منطقة دونيتسك، أن الاستيلاء على سوليدار سيسمح لروسيا بـ"قطع خطوط الإمداد الأوكرانية" التي تتيح الدفاع عن باخموت.

وبحسب التلفزيون الروسي فإنّ "سوليدار تفتح (أيضًا) المجال لاستخدام المدفعية باتجاه سلوفيانسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا" الواقعة غرباً.

والأربعاء، قال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إن مقاتليه سيطروا على سوليدار بعد معارك كثيفة قبل أن تنفي ذلك وزارة الدفاع الروسية وكييف، مشيرتين إلى أنّ القتال ما زال مستمرًا.

كنّ الكرملين أشاد الخميس بـ"الأعمال البطولية" لمقاتلي فاغنر في الخطوط الأمامية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "ما زال أمامنا الكثير من العمل".

وعلى خريطة لشرق أوكرانيا نشرتها وزارة الدفاع الروسية الخميس، لم تظهر سوليدار في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي الهجمات الروسية روسيا الحرب الجيش الأوكراني

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وائل لطفي

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