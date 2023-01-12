غزل المحلة يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على إنبى بهدف

استعاد فريق غزل المحلة، نغمة الانتصارات بالفوز على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة في الدقيقة 39 عن طريق جابرييل أوروك، عقب تسديدة اللاعب من ركلة ركنية لتسكن شباك الحارس عبدالعزيز البلعوطي.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 10 محتلا المركز قبل الأخير.

