الخميس 12 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غزل المحلة يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على إنبى بهدف

غزل المحلة
غزل المحلة

استعاد فريق غزل المحلة، نغمة الانتصارات بالفوز على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة في الدقيقة 39 عن طريق جابرييل أوروك، عقب تسديدة اللاعب من ركلة ركنية لتسكن شباك الحارس عبدالعزيز البلعوطي.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 10 محتلا المركز قبل الأخير.
 

غزل المحله انبى الدورى المصرى جابرييل أوروك

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