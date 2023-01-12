برلماني يُطالب بخطة محكمة لمواجهة تكرار غرق الإسكندرية بسبب الأمطار

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، لمواجهة الغرق المتكرر لمحافظة الإسكندرية نتيجة سقوط الأمطار وعدم وجود خطة للتعامل مع هذه المشكلة.

وقال عصام، في طلب الإحاطة، إن محافظة الإسكندرية تعرضت للغرق فى العديد من المناطق بها على مدار الساعات الماضية وهو الأمر متكرر سنويًا دون وجود خطة واضحة للتعامل مع هذا الحدث السنوى الذى يؤثر بالسلب على الشارع السكندري، مُطالبًا بوضع خطة تكفل إنقاذ الإسكندرية من مخاطر السيول والأمطار السنوية.

ولفت عضو النواب، إلى أن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية تستوعب فقط مليونا و900 ألف متر مكعب، وبلتالي لا تتحمل الشبكة كميات الأمطار والمياه الناتجة عن النوات المتتالية التي تشهدها المدينة الساحلية، مما يفرض البحث عن وسائل غير تقليدية للاستفادة من مياه الأمطار بدلاً من إهدارها.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن أنه وجه رؤساء الأحياء بالتعامل الفورى والميدانى مع تجمعات الأمطار منذ اليوم،بعد نوة الفيضة الكبرى والتى تستمر لمدة ٦ أيام ففى نطاق حي شرق تم التعامل مع نقاط (طريق الجيش ومناطق سموحة وأبيس والإقبال والطريق الزراعي ومحور المحمودية وباكوس وشدس وغبريال) وتواجد جميع الإدارات المعنية من المتابعة الميدانية والأزمات والصرف الصحي ونهضة مصر والأجهزة التنفيذية لمتابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الحي.