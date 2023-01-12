الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي

جريدة الدستور

بدأت اليوم امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول في معظم المحافظات، من هنا يكثف البحث من قبل الطلاب أولياء الأمور عن الجدول والمواد المتبقية فيه، ومن المفترض أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر يوم 28 يناير المقبل، وبعد الامتحانات يحصل الطلاب على راحة لمدة أسبوعين حتى استئناف الترم الثاني.

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي على كافة أنحاء الجمهورية والتي تبدأ يوم السبت 11 يناير وتنتهي الأربعاء 22 يناير 2023.

وفي السطور التالية ترصد الدستور جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي الشعبتين العلمي والأدبي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وشكل ورقة الامتحان

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة وإجازة منتصف العام

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي

ويكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بشكل مكثف من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية 2023، وترتفع عمليات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي أدبي الفصل الدراسي الأول 2023

يوم الخميس 12 يناير امتحاني مادة اللغة العربية – الجغرافيا.

يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 17 يناير امتحان مادة الفلسفة.

يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ.

يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي علمي الفصل الدراسي الأول 2023:

يوم الخميس 12 يناير اختبار مادتي اللغة العربية – الرياضيات.

يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 17 يناير امتحاني مادة الجبر والتفاضل/ حساب المثلثات – مادة الأحياء.

يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – الفيزياء.

يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة الكيمياء.

 

موعد إجازة منتصف العام 2023 للصف الثاني الثانوى

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد أجازة نصف العام الدراسي الأول والتي تبدأ مباشرة عقب انتهاء الامتحانات لجميع مراحل النقل والإعدادية لتبدأ 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين ليبدأ الدراسة في 11 فبراير 2023.

وتجرى امتحانات الطلاب بشكل إلكتروني بنسبة 85% من الورقة على أن يتم تقييم الامتحانات من خلال لجان إلكترونية فيما تشمل الامتحانات اسئلة مقالية بنسبة 15% يتم تقييمها من قبل المعلمين.

الاستمارة الالكترونية شرط لدخول الامتحان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استمارة الصف الثاني الثانوي شرط أساسي لدخول الامتحانات الخاصة بالترم الأول والتي يتم إتاحتها للتلاميذ من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم التلميذ بتقديم الاستمارة مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكن من دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الأول يعتبر الحصول على الحساب المدرسي شرط أساسي من أجل التسجيل في الاستمارة.

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