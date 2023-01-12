الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية مُجددًا.. و150 سيارة لسحب مياه الأمطار (صور)

عودة الأمطار على
عودة الأمطار على الإسكندرية

واصلت نوة الفيضة الكبرى، منذ قليل، ضرب أنحاء الإسكندرية بأمطارها الغزيرة، بعد ساعات قليلة من توقفها صباح اليوم الخميس.

واشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على أحياء المنتزه أول وثاني، كما شهد حي وسط والجمرك وغرب المدينة أمطارًا خفيفة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم نشر أكثر من 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة،  للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، مؤكدًا جاهزية 202 محطة رفع ومعالجة للتعامل مع كميات الأمطار المتوقعة، مُشيرًا إلى أن الطلمبات تعمل بكامل طاقتها لرفع الكميات الهائلة من المياه.

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وتابع: تم رفع تراكمات مياه الأمطار بالعديد من الشوارع الرئيسية، بنطاق أحياء منتزه أول وثان، وشرق الإسكندرية، والتي تركزت فيها الأمطار الغزيرة، حيث تمركزت معدات شركة الصرف  في الشوارع والأنفاق.

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وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار التواجد الميداني المكثف على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أنه تم التعامل مع تجمعات الأمطار منذ فجر اليوم، بنطاق حي شرق "بطريق الجيش ومناطق سموحة وأبيس والاقبال والطريق الزراعي ومحور المحمودية وباكوس وشدس وغبريال" وتواجد جميع الإدارات المعنية من المتابعة الميدانية والأزمات والصرف الصحي ونهضة مصر والأجهزة التنفيذية لمتابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الأحياء.  

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الامطار الغزيرة الإسكندرية نوة الفيضة الكبرى شركة الصرف الصحي سقوط الأمطار الغزيرة

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