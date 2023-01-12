الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامع قمامة يسعى للعالمية.. الشرقاوي:«بيج رامي مثلي الأعلى.. وحلمي رفع علم مصر»

علي الشرقاوي
علي الشرقاوي

ضرب ابن مدينة طنطا علي الشرقاوي، مثلًا لآلاف الشباب على التحمل والمثابرة من أجل تحقيق النجاح، فقد استطاع على مدار السنوات الماضية، أن يكتب اسمه بحروف من نور فى سجلات أبطال كمال الأجسام على مستوى الجمهورية، ليتحول من مجرد شاب ورث عن والده وجده مهنة جمع القمامة، إلى تتويجه بطلًا على مستوى الجمهورية.

الشاب المقيم بمنطقة الجلاء أحد أشهر المناطق الشعبية بمدينة طنطا، وصاحب الـ 29 عام، يبدأ يومه في تمام الرابعة فجرًا وينهيه عند الثانية عشر ظهرًا، ليتفرغ لتمرين كمال الأجسام الذي يعشقه ولا يستطيع أن يمر اليوم بدونه مهما كلفه الأمر.

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الشرقاوي قال لـ"الدستور"، إنه ورث المهنة أبًا عن جد، مؤكدًا أن جمع القمامة عمل حلال لا يُقلل من القائمين عليه، وتابع: بدأ حلمي في احتراف لعبة كمال الأجسام منذ 12 عامًا، وحينها خضت أول بطولة للجمهورية وووقتها كنت في السابعة عشر من عمري، وحينها قررت أن أكون بطًلًا في اللعبة، مؤكدًا:"رامي السجيعي الشهير بـ بيج رامي، مثلي الأعلي".
 

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وتابع: “ظروفي المالية الصعبة كانت تقف أمام طموحي اللامحدود ولكن بالمثابرة والجد نجحت فى مواجهة ظروفي، وحققت لقب بطولة الجمهورية أكثر من مرة بعد مجهود كبير وشاق، وكان الله في عوني أولًا إضافة إلى مساعدة أصدقائي وأقاربي”.

وأكمل: “مصاريفي اليومية تتخطي الـ 250 جنيهًا، ما بين الحصة التدريبية في أحد الصالات الخاصة، والوجبات المتوازنة، ومهما كانت تكلفتها أوفرها من اجل الحلم الذي طالما انتظرت تحقيقه وهو الوقوف علي المنصات العالمية".

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واستطرد الشرقاوي: “حلمي هو خوض منافسات المحترفين ورفع اسم مصر ورايتها عاليًا كما فعل بيج رامي”.

ووجه بطل مصر، في كمال الأجسام، رساله للشباب، قائلًا: “الشغل طالما حلال عمره ما كان عيب، والمثابرة والإصرار هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الحلم”. 

الشرقاوي جامع قمامة وبطل كمال الأجسام احلم بالعالمية وسأجلس إلي جوار بيج رامي البطل المصري بطل كمال الأجسام بطولة جمهورية خلال السنوات الماضية كمال الأجسام على مستوى العالم على مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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