الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن شروط الالتحاق بمؤسسات المكفوفين

المكفوفين
المكفوفين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات رعاية المكفوفين تقدم برامج الرعاية والتأهيل للمكفوفين ومنها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث.

وأضافت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم توفير الخدمات التعليمية للمكفوفين عن طريق الكتابة بطريقة برايل والمكتبات السمعية، والكمبيوتر الناطق.

أما عن شروط القبول بدور رعاية المكفوفين، أوضحت الوزارة أنه لابد أن يكون سن القبول بالقسم الداخلي من 8 سنوات إلى 18 سنة، وأن يكون سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة، بالإضافة إلى خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية أو غير المستقرة، كذلك انتماء المُعاق إلى أسرة تتولى شؤونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكييف المُعاق داخل المؤسسة وخارجها​.

إجراءات الحصول على الخدمة

1- أن يكون محولاً من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

2- تقديم المستندات المطلوبة.

​المستندات المطلوبة

​صورة شهادة الميلاد - عدد 4 صورة شخصية - صورة البطاقة أو إثبات الشخصية. 
طلب إلتحاق - بحث إجتماعى - إختبار ذكاء - تقرير طبي.

أما فيما يخص مؤسسات التثقيف الفكري، أكدت الوزارة أنها تقوم بتقديم برامج رعاية وتأهيل لحالات الإعاقات الذهنية للذكور والإناث.

التضامن الاجتماعي الأمراض المعدية الخدمات التعليمية المكفوفين المعدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«التضامن» تعلن شروط الالتحاق بمؤسسات المكفوفين

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