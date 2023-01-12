عبدالله عبدالغنى: استفدت من برنامج «الدوم» وأنصح أصدقائى بالموسم الجديد

أعرب الفنان الشاب عبدالله عبدالغني عن فخره بمشاركته في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب الكبير «الدوم»، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مما جعل صناعه يطلقون موسمًا ثانيًا تنطلق أولى حلقاته اليوم.

وأضاف «عبدالله»، في تصريح لـ«الدستور»، أن البرنامج أفاده كثيرا من مختلف الجهات، ومنها مقابلة المخرجين ونجوم الفن الكبار، وإعطاؤهم فرصة لمشاهدة مواهبهم المختلفة سواء التمثيل أو الغناء أو حتى تقديم النشرات الإخبارية، بالإضافة إلى توطيد العلاقات بشكل أكبر داخل الوسط الفني ومعرفة ناس جدد، مشيرًا إلى أنه أصبح لديه قاعدة جماهيرية، وعلى الرغم من أنها ليست كبيرة ولكنها أشعرته بالسعادة وتشجعه دائمًا لخروج أفضل ما لديه للوصول إلى تحقيق هدفه.

وعن رسالته للمتسابقين بالموسم الجديد من برنامج «الدوم»، قال عبدالله عبدالغني إن معظم المتسابقين بالموسم الثاني أصحابه ويتمنى للجميع كل التوفيق، موجهًا نصيحة لهم قائلًا: «بقول لكل أصحابي في الموسم الجديد بلاش الخوف يخطف منكم فرحتكم، وخلوا الفرحة تبان في عنيكم بكل ارتياحية على المسرح عشان تستمتعوا بكل لحظة وتقدروا تقدموا موهبتكم بالشكل اللي يليق بيكم، وبتمنى ليكم كل التوفيق والنجاح».

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج «الدوم» كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح الموسم الأول منه الذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.