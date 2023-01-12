الخميس 12 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فصل التيار الكهربائى أسبوعًا عن بعض المناطق بالدقهلية

التيار الكهربائى
التيار الكهربائى

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمنصورة، عن فصل التيار الكهربائي بعد غد السبت، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 عصرًا في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة حتى يوم الخميس المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأوضحت الشركة، فى بيان اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة هي يوم السبت "المناطق المتأثرة سوق الجملة - تقاطع عبدالسلام عارف مع سكة سندوب - شارع السيد سليم من محمد فتحي"، وفى يوم الأحد "شارع المدشات - مقابر المسيحين - شارع السيد سليم وشارع محمد فتحي"، وفي يوم الإثنين "منطقة شارع عبدالسلام عارف أمام مشحمة قابل - شارع محمد فتحي"، ويوم الثلاثاء "شارع سوق الجملة، شارع ستوتة من محمد فتحى"، والأربعاء "منطقة شارع المدشات ـ مقابر المسيحين - شارع محمد فتحي"، ويوم الخميس "شارع عبدالسلام عارف أمام مشحمة قابل - وشارع محمد فتحي".

وتناشد الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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